PSG, Lamine y Cristiano dominan los Globe Soccer Awards 2025

-

La edición 2025 de los Globe Soccer Awards tuvo este domingo como gran protagonista al París Saint-Germain, que se llevó un total de siete distinciones, entre ellas las de mejor club y mejor entrenador, además de premios individuales para su jugador estrella, un futbolista revelación, el mejor centrocampista, así como reconocimientos al director deportivo y al presidente de la entidad.

Por su parte, el Barcelona también tuvo una presencia destacada al sumar cuatro galardones, impulsados principalmente por las actuaciones de Lamine Yamal y Aitana Bonmatí.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la entrega del premio al mejor jugador, que recayó en Ousmane Dembélé. El francés se impuso a candidatos de primer nivel como Kylian Mbappé, Vitinha, y a los azulgranas Lamine Yamal y Raphinha. Al recoger el trofeo, Dembélé dejó un breve mensaje centrado en el esfuerzo y la constancia, subrayando la importancia del trabajo cuando las cosas no salen como se espera.

Le Paris Saint-Germain a l’honneur lors des Globe Soccer Awards ! ❤️



Meilleur Club

Ousmane Dembélé, Meilleur Joueur

Vitinha, Meilleur Milieu

Désiré Doué, Joueur Émergent

Luis Enrique, Meilleur Entraîneur

Nasser Al-Khelaïfi, Meilleur Président

Luis Campos,… pic.twitter.com/PyxM4DvCOs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2025

El conjunto catalán celebró otro reconocimiento importante con Lamine Yamal, quien fue elegido mejor delantero tras superar a figuras como Mbappé, Dembélé, Kvaratskhelia y Raphinha. Además, el joven futbolista obtuvo el premio Maradona. Durante su intervención, agradeció el apoyo de su club y de su entorno cercano, y admitió que ahora afronta su carrera con una mayor sensación de responsabilidad.

La gala también reservó un espacio para Cristiano Ronaldo, distinguido como mejor jugador de Oriente Medio. El portugués aprovechó la ocasión para hablar sobre su continuidad en el fútbol, afirmando que, pese a las dificultades físicas, mantiene intacta la motivación. Aseguró que su objetivo sigue siendo ganar títulos, independientemente del lugar donde juegue, y alcanzar una cifra histórica de logros, siempre que las lesiones se lo permitan.