¡Ya está grande! Así luce uno de los hijos de Ricky Martin

El puertorriqueño mostró su emoción por el detalle de cumpleaños que su banda y Valentino le dieron durante su show en Eslovaquia.

En el video se aprecia al joven sosteniendo un pastel con velas para celebrar a su papá, luego, los músicos tocan la clásica canción para hacer fiesta por un año más de vida de Martin.

"Un minuto: entre bastidores en Bratislava, me sorprenden mi hijo con un pastel y mi banda tocando el 'Feliz Cumpleaños', al minuto siguiente: Puerto Rico, pastel, abrazos, Navidad y recarga de energía, giro inesperado aprobado", escribió.

En el clip también agregó fotos y videos de antaño "La foto del bebé celebrando su primer cumple, ese soy yo hace unos años".

Los mellizos Matteo y Valentino tienen 17 años (2008) mientras Lucía (2018) tiene 6 años y Renn (2019) tiene 5 años.

Valentino le dio una sopresa de cumpleaños a su papá. Foto: Oficial.