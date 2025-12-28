¡Ya está grande! Así luce uno de los hijos de Ricky Martin

Ricky Martin compartió un momento padre e hijo durante una de sus presentaciones, mostrando que uno de sus pequeños ya casi cumple la mayoría de edad.
El puertorriqueño mostró su emoción por el detalle de cumpleaños que su banda y Valentino le dieron durante su show en Eslovaquia.
En el video se aprecia al joven sosteniendo un pastel con velas para celebrar a su papá, luego, los músicos tocan la clásica canción para hacer fiesta por un año más de vida de Martin.
"Un minuto: entre bastidores en Bratislava, me sorprenden mi hijo con un pastel y mi banda tocando el 'Feliz Cumpleaños', al minuto siguiente: Puerto Rico, pastel, abrazos, Navidad y recarga de energía, giro inesperado aprobado", escribió.
En el clip también agregó fotos y videos de antaño "La foto del bebé celebrando su primer cumple, ese soy yo hace unos años".
Los mellizos Matteo y Valentino tienen 17 años (2008) mientras Lucía (2018) tiene 6 años y Renn (2019) tiene 5 años.
