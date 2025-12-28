Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Ya está grande! Así luce uno de los hijos de Ricky Martin

  • Por Selene Mejía
28 de diciembre de 2025, 14:59
Uno de los hijos de Ricky Martin celebró el cumpleaños de su padre. (Foto: Instagram)

Uno de los hijos de Ricky Martin celebró el cumpleaños de su padre. (Foto: Instagram)

Ricky Martin compartió un momento padre e hijo durante una de sus presentaciones, mostrando que uno de sus pequeños ya casi cumple la mayoría de edad. 

OTRAS NOTICIAS: Así lucen los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

El puertorriqueño mostró su emoción por el detalle de cumpleaños que su banda y Valentino le dieron durante su show en Eslovaquia

En el video se aprecia al joven sosteniendo un pastel con velas para celebrar a su papá, luego, los músicos tocan la clásica canción para hacer fiesta por un año más de vida de Martin

"Un minuto: entre bastidores en Bratislava, me sorprenden mi hijo con un pastel y mi banda tocando el 'Feliz Cumpleaños', al minuto siguiente: Puerto Rico, pastel, abrazos, Navidad y recarga de energía, giro inesperado aprobado", escribió. 

En el clip también agregó fotos y videos de antaño "La foto del bebé celebrando su primer cumple, ese soy yo hace unos años". 

Los mellizos Matteo y Valentino tienen 17 años (2008) mientras Lucía (2018) tiene 6 años y Renn (2019) tiene 5 años. 

MIRA: 

hijo ricky martin 1
Valentino le dio una sopresa de cumpleaños a su papá. Foto: Oficial.

Así lucen los gemelos

gemelos de ricky martin
Valentino y Matteo. Foto: Oficial.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar