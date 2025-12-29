(VIDEO) Mauricio Tapia y el abrazo que tendrá que esperar con su mamá

-

El reciente bicampeonato de Antigua GFC en el Torneo Apertura 2025 no solo dejó una nueva página dorada en la historia del club colonial, sino también una historia humana detrás del éxito. Mauricio Tapia, técnico argentino del equipo aguacatero, confesó que el cambio de calendario del torneo alteró de forma significativa sus planes personales de fin de año.

Tapia tenía previsto viajar a Argentina el pasado 22 de diciembre para reencontrarse con su familia, a quienes no ve desde hace dos años. Sin embargo, la reprogramación del certamen, que culminó hasta el 27 de diciembre con la final de vuelta ante Municipal, obligó al estratega a postergar el esperado viaje. Antigua se impuso con un global de 2-1 y se coronó nuevamente campeón del fútbol guatemalteco.

El festejo de Tapia en la cancha de El Trébol, donde ha levantado dos copas. (Foto: Juan Mijangos)

El entrenador reveló que su mayor deseo era pasar las fiestas con su madre y sus seres queridos, especialmente en un momento delicado para su familia. Pese al sacrificio, Tapia aseguró que el esfuerzo tuvo recompensa: levantar su quinto título en la historia de la Liga Guate Banrural, consolidando así su legado en el balompié nacional.

"Con la familia, ya teníamos los pasajes para ir a Argentina el 22, hace dos años que no veo a mi mamá y a mis seres queridos. Tuvimos que suspender porque la final se prolongó. No hay fecha definida ahora. Pero si me pongo a pensar en eso, me cambia el sentimiento de alegría que tengo. A la distancia saludo a mi vieja, que la está pasando mal, pero a la vez bien por los logros de su hijo", dijo el DT argentino.