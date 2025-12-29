Le extraen sangre al acusado del crimen del niño Edgar Gadiel

-

En una audiencia desarrollada en el MAINA, le dieron a conocer los motivos de su detención a Marvin González, acusado del crimen del niño Edgar Gadiel.

Un juez le dio a conocer los motivos por los cuales fue capturado a Marvin González Chinchilla, acusado del crimen del niño de cinco años, Edgar Gadiel.

La audiencia de motivos de detención se desarrolló en el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA), ubicado en la zona 2.

En el desarrollo de la misma, se le extrajo sangre al acusado, como parte de la investigación que se lleva en el caso.

Audiencia de motivos de detención en contra de Marvin González. (Foto: José Pos/Nuestro Diario)

La audiencia de primera declaración quedó para el lunes 29 de diciembre a las 16:00 horas, siempre en el MAINA.

El Ministerio Público informó que le imputará el delito de asesinato.

"Confié en la persona equivocada"

"Me siento consternado por la situación que me tocó vivir a mí y a mi familia. Desgraciadamente, es una cosa que no esperábamos, no creemos que nos haya pasado, es algo tan horrible, que no quisiera desearle ni al peor enemigo", esto fue lo primero que dijo el papá de Edgar Gadiel al preguntarle sobre el caso del niño que ha consternado a toda una comunidad.

El niño de cinco años fue reportado desaparecido el 23 de diciembre, dos días después lo localizaron sin vida y un trabajador de la familia fue capturado esta mañana, acusado del crimen.

Según el papá del menor, Marvin González, el acusado, era una persona cercana, un colaborador de confianza.

"Desgraciadamente, hay veces en la vida que uno confía en las personas equivocadas, yo les digo, que esta persona que está involucrada, una persona de mi entera confianza, alguien que yo le abrí las puertas de mi casa, de mi empresa y hasta de mi familia. Considero que él es una persona mal agradecida, no es una persona de bien", aseguró.

También dijo que considera que hay más personas involucradas en el crimen del pequeño de cinco años y negó tener problemas con el acusado.

"Para mí, hay más personas involucradas, no es solo él, hay más personas involucradas. No le hice mal a él, él era una persona que le tenía mucho aprecio y confianza, ese día yo encargué a mi hijo, y le ofrecí pagar horas extras para que cuidara a mi hijo", finalizó.

Video: Montufar Cultura pic.twitter.com/igTe0jpEAS — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 28, 2025

Mientras el acusado aseguró ser inocente.

"Yo estoy libre porque si yo estuviera en algo yo me escondiera", le dijo al fotoperiodista José Pos de Nuestro Diario.