Celebran en las calles el bicampeonato de Antigua GFC en la ciudad colonial (video)

Los festejos fueron reprogramados para este domingo por motivos de seguridad tras disturbios ocurridos al finalizar el partido.

Antigua GFC vive este domingo 28 de diciembre un ambiente de celebración en la ciudad colonial tras conquistar su segundo título consecutivo en la Liga Nacional de Guatemala.

El equipo aseguró el campeonato el sábado 27 de diciembre al imponerse a Municipal con marcador global de 2-1 en la final del Torneo Apertura 2025, resultado que lo convirtió como bicampeón en el fútbol guatemalteco.

(Foto: Bryan Anton y Juan Mijangos/Soy502)

Los festejos fueron reprogramados para este domingo luego de que, por motivos de seguridad y tras disturbios ocurridos al finalizar el encuentro en el estadio Manuel Felipe Carrera, se decidiera posponer la celebración oficial.

La afición antigüeña celebró en la las calles para acompañar al equipo tras una jornada marcada por el orgullo deportivo.

El entrenador Mauricio Tapia destacó que el bicampeonato es fruto del trabajo constante, la exigencia interna y la ambición por no conformarse con lo logrado la temporada anterior.

Señaló que el equipo mantuvo el enfoque desde el primer día, cuidó cada detalle y supo responder en una final exigente, especialmente en los momentos defensivos.

Tapia subrayó que este título tiene un valor especial por la dificultad de repetir un campeonato y resaltó el respaldo de la directiva, el compromiso del equipo y el apoyo de la afición, factores que, según dijo, consolidan a Antigua GFC como una gran familia.

Por su parte, el portero Luis Morán expresó que el título se vive con la misma emoción que el primero y destacó el valor histórico del logro al tratarse del primer bicampeonato de Antigua GFC, un registro que pocos clubes del interior del país han conseguido.

Además, describió los minutos finales de la final como intensos y de máxima concentración, especialmente desde su posición, donde aseguró que el trabajo previo y la comunicación constante fueron claves para sostener el resultado.