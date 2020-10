Netflix: Las series y películas que ya no verás en octubre

Netflix volverá a eliminar contenido de su extenso catálogo durante octubre, tal y como lo hace mes a mes.

Las producciones que ya no están disponibles fueron adquiridas por Netflix y, al vencer los contratos que le permitían exhibirlas, la plataforma de streaming decide eliminarlas. Por ese motivo, el gigante del entretenimiento apuesta por contenido propio.

Eso sí, varias películas y series se van, pero vienen otros estrenos como "Emily en País", "Alguien tiene que morir", y el programa de terror "La maldición de Bly Manor".

También se sumarán algunos clásicos, como "Rocky" o "IT".

Las que se van

Estas son las películas y series que ya se despidieron de la plataforma o que están por salir.

Desde el 1 de octubre:

"30 minutos o menos"

"La jurado"

"La leona"

"The mask you live in"

"La princesa encantada"

"The lady in the van"

"Control total"

"Dicen por ahí"

"Happy holidays"

TE PUEDE INTERESAR:

"Frances Ha"

"Ice guardians"

"Next friday"

"Miedo.com"

"Battle beyond the stars"

"Mi niñera es una vampira"

"Mujer soltera busca"

"Spiner: ultimate kill"

"The president Barber"

"El espanta tiburones"

"Dueños del paraíso"

Desde el 2 de octubre:

"Bruno & boots"

"Chappie"

"The recall"

A partir del 5 de octubre:

"Playing hard"

A partir del 7 de octubre:

"Welcome to my life"

A partir del 10 de octubre:

"La momia 1, 2 y 3"

"El rey escorpión"