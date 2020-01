¡Por fin! Este podría ser el año en el que el rock suene fuerte en Guatemala con la visita de la mítica banda Guns N' Roses.

La agrupación estadounidense formada en el Sunset Strip de Santa Mónica en California daría el espectáculo del año en Semana Santa (los primeros días del mes de abril), según una campaña de expectativa que circula en las redes sociales de Todoticket.

El sitio especializado en eventos también publicó un video con la introducción de la popular canción "Welcome to the jungle".

Esto confirma la emocionante noticia:

Cabe destacar que la banda publicó este viernes sobre su gira por Latinoamérica e incluye a países como Costa Rica, República Dominicana y Colombia. Sin embargo, no aparece Guatemala.

Bastará esperar que la página oficial confirme la noticia para conocer fecha, locación y precios de este concierto que los guatemaltecos esperan desde el año pasado cuando inició una campaña de espectativa.