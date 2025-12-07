El "diablo" gigante que se quemará este domingo en zona 1 (video)

Cada 7 de diciembre se vive la tradicional quema del diablo, la cual se realiza en vísperas de la celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción.
El diablo que se quemará en la 16a. avenida y 4a. calle de la zona 1, conocida como “La Línea” ha llamado la atención por su ser una representación a gran escala.
Esta tradición se realiza para simbólicamente purificar los hogares, quemando lo “malo o negativo”, y para preparar el alma para el nacimiento del Niño Jesús.
En esta celebración se realizarán también distintos cortejos procesionales.
Esta tradición se realiza en las vísperas del festejo del 8 de diciembre, que conmemora la Virgen de la Inmaculada Concepción.