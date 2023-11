Esto opinaba Miss Universe de la guatemalteca Michelle Cohn

-

En redes sociales se mostró un video donde la nicaragüense Sheynnis Palacios expresó lo que pensaba de la representante guatemalteca, Michelle Cohn, previo al certamen de Miss Universo.

Durante la cobertura de TV Azteca Guatemala en El Salvador, la soberana fue cuestionada acerca de su sentir por Michelle Cohn y cuál era su Top 5.

"Qué tal, Sara ¿cómo estás?, ¿cómo está toda Guatemala? Me imagino que también está emocionada por la representación de Michelle. Es maravillosa, una mujer que está abriendo brechas, no solo en tu país sino en el mundo entero como la primer mujer centroamericana casada y madre; también está cumpliendo un sueño, porque se lo merece y para las mujeres no debe haber limitantes", dijo.

Las reinas se llevaron el corazón de todos. (Fotos: Miss Universe Guatemala/Miss Universe)

Cuando la abordaron para preguntarle cuál era su Top 5 dijo:

"El top 5 me encantaría compartirlo con mi roomie, con México, me encantaría también compartirlo con Filipinas, una mujer extraordinaria. ¡Tantas mujeres que se me vienen a la mente!, tantos países, Puerto Rico es una belleza, Venezuela también es impresionante".

Además, agregó: "Tailandia es una mujer que también impacta; Laura de Ecuador, muy hermosa, una mujer imponente; mi hermana centroamericana de Costa Rica; y Guatemala, por supuesto, como Colombia que son madres. Nepal, Dios mío, es una mujer que también está abriendo brecha. Portugal, Países Bajos, me gustaría compartir con ellas por la razón de que estamos haciendo cambios", aseguró.

