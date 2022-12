¡El mejor pagado! Esto es lo que ganará Cristiano Ronaldo tras firmar con Al Nassr

Cristiano Ronaldo ya es miembro oficial del conjunto saudí, Al Nassr.

El internacional portugués Cristiano Ronaldo, sin club desde la rescisión de su contrato con el Manchester United a finales de noviembre, fichó por dos años y medio, hasta junio de 2025, con el Al Nassr, anunció este viernes el club saudita.

Tras varias semanas de rumorarse su llegada, finalmente se hizo oficial y ya se dio a conocer que su contrato se ha convertido en la más grande de la historia del futbol.

El sitio especializado en números deportivos, Transfer News Live, publicó la exorbitante cifra que ganará Ronaldo por año, mes, día, hora y hasta segundo, tras firmar con el conjunto saudí.

Cristiano Ronaldo has just signed THE BIGGEST CONTRACT in the history of football.



• €200M/year

• €16.67M/month

• €3.888M/week

• €555,555/day

• €23,150/hour

• €386/ minute

• €6.5/second



Those numbers. — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2022

El delantero recibirá un total de 200 millones de euros (unos Q215 millones) por temporada y así se convierte en el futbolista mejor pagado del mundo.

"Estoy impaciente por descubrir un nuevo campeonato de fútbol en un país diferente", afirmó Cristiano Ronaldo, de 37 años, citado en la cuenta de Twitter de su nuevo club y que posó con su nueva camiseta, amarilla y azul, decorada con su habitual número 7.

La primera noticia de que el fútbol saudí estaba interesado en Cristiano Ronaldo llegó el pasado 23 de noviembre. El Mundial acababa de empezar y la relación de CR7 y el United ya era nula.

El portugués estaba buscando nuevo destino y ahí apareció la vía saudí, la del Al Nassr. Un contrato mareante de 200 millones de euros le convertiría en el futbolista mejor pagado del mundo, que esta vez sí aceptará los cantos de sirena saudíes, algo que rechazó el pasado verano.