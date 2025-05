Esto pasó con el capturado por el femicidio de Jimena en Retalhuleu

-

Un hombre de 22 años fue capturado acusado del crimen de Jimena Jerónimo de 13 años. Los hechos ocurrieron en Retalhuleu.

Franklin Gustavo Aceituno Argueta de 22 años fue capturado por el pasado 1 de mayo acusado del femicidio de la adolescente Jimena Jerónimo.

El capturado es primo de la víctima y actualmente está en prisión provisional.

Un juez de turno de Retalhuleu le dio a conocer los motivos por los cuales fue capturado.

Mientras la audiencia de primera declaración será programada durante la próxima semana, en el juzgado especializado contra el delito de femicidio, siempre en Retalhuleu.

Franklin Gustavo Aceituno Argueta fue capturado por el femicidio de Jimena Jerónimo. (Foto: MP)

El caso

La Fiscalía contra el delito de Femicidio investiga la muerte de Jimena Esmeralda Jerónimo Argueta, de 13 años, ocurrido en San Sebastián, Retalhuleu.

Según confirmó una fuente de la Fiscalía a Soy502, la familia de la menor se encontraba participando en un evento de la comunidad, cuando desapareció el 18 de abril pasado.

Jimena quería usar un celular, pero no tenía acceso a internet, por lo que su mamá le dio Q8 para que fuera a una tienda cercana. La menor llegó a la tienda, pero no le pudieron dar la recarga, por lo que se regresó pero ya no llegó a su casa.

La Fiscalía cuenta con videos de cámaras de seguridad en los que se observa esos últimos movimientos de la menor.

Los videos más reveladores son a partir de las 22 horas, pues se observa que la menor de edad viaja en una motocicleta como copiloto.

El que maneja la moto es Franklin Gustavo Aceituno Argueta, primo de la víctima y capturado acusado del crimen.

La fuente detalló que en las cámaras se observa cómo pasan por un sector del municipio a las 22:30 horas, esa fue la última vez que se ve con vida a Jimena.

Una cámara captó el momento en que Jimena Jerónimo va en una motocicleta con su primo Franklin Aceituno. (Foto: Soy502)

Esa misma cámara captó una hora después a Franklin Aceituno, pero ya iba solo.

El cuerpo de la menor fue localizado a unos 7 kilómetros del lugar de desaparición el 19 de abril pasado.

La cámara de seguridad captó a Franklin Aceituno. (Foto: Soy502)

La Fiscalía cuenta con una primer línea de investigación que señala que el acusado intentó abusar sexualmente de la menor.

Esto debido a que en la escena del crimen, la adolescente fue localizada sin ropa interior y solo con la blusa que portaba ese día.

Hasta el momento no se ha confirmado si la menor fue víctima de violación porque aún hace falta que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluya el peritaje.

"La escena era sugestiva con violencia sexual", indicó la fuente.

La causa de muerte de la menor fue por un trauma craneoencefálico.