Esto se sabe del vehículo localizado tras la desaparición de dos comerciantes

Dos comerciantes se encuentran desaparecidos desde el recién pasado jueves 23 de febrero, cuando se dirigían a cerrar un negocio en la zona 10.

Desde el recién pasado jueves 23 de febrero en horas de la noche, dos comerciantes desaparecieron cuando se dirigían desde Mixco hacia la zona 10 capitalina, para cerrar un negocio.

Según familiares, los hombres identificados como: Josué Antonio Oscal Bran de 22 años y su padrastro Nelson Solís, viajaban en un vehículo de color negro, con placas P-727FBP, la última vez que fueron vistos.

Carro encontrado

La esposa de Oscal Bran detalló que desde la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC) fue contactada, para indicarle que la camioneta negra en la que viajaban los desaparecidos ya había sido localizada en la zona 3 capitalina.

Además, indicó que el automóvil presentaba señales de haber sido atacada con arma de fuego y que en la parte trasera se observan manchas de sangre.

Eran perseguidos

La pareja de Josué también narró que su esposo le dijo que estaba siendo perseguido y que tomarían la ruta hacia la zona 1 capitalina. Pero después ya no tuvo información sobre él.

Durante una entrevista televisiva aseguró: "Yo denuncié de su desaparición desde el viernes. Mi esposo se dedica a la venta de pacas norteamericanas, me indicó que tenía alguna amenaza, pero no me dijo nada claro".