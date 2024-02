Esto se sabe sobre muerte de la madre de Daniel Bisogno

-

La mamá de Daniel Bisogno, María Araceli Bisogno Tapia falleció en medio de la enfermedad de su hijo que lo ha mantenido hospitalizado desde hace varios días.

El periodista de Chisme No Like, Javier Ceriani, dio a conocer la noticia y algunos detalles de la salud de Araceli previo a su muerte.

¿De qué murió la madre de Daniel Bisogno, María Araceli?

Aún no se ha revelado la razón por la que murió; sin embargo, Ceriani mencionó algunos detalles, aunque no se sabe si tienen relación:

"Lamento darles esta noticia (...). Lamentablemente perdió la vida después de tener dos veces COVID (...). Desafortunadamente, la mamá de Daniel Bisogno, Araceli Bisogno Tapia, habría perdido la vida esta mañana", dijo la noche del 24 de febrero.

Javier agregó que fue la funeraria quien confirmó la muerte; por el momento ninguno de los familiares no se ha pronunciado. Al parecer no habrá velorio y su cuerpo será cremado de manera inmediata.

Se espera que pronto se revele la causa de muerte de manera oficial, específicamente por la televisora que sus hijos representan, Tv Azteca.

Araceli tuvo COVID-19 en dos ocasiones pero se repuso, además de haber estado debidamente vacunada.