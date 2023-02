¿Se acabó el amor? Esto se sabe de la supuesta ruptura de Megan Fox y Machine

Megan Fox publicó una controversial fotografía que ha desatado incertidumbre sobre su situación sentimental con el cantante Machine Gun Kelly.

Megan Fox generó polémica en redes sociales luego de publicar la fotografía donde levantó sospechas de una ruptura amorosa con, Machine Gun Kelly, con quien se comprometió en abril de 2022.

Lo más llamativo fue que de fondo colocó una canción de Beyoncé, la cual fue escrita por la cantante cuando sufrió de una infidelidad.

Megan Fox has deleted every mgk pic off her ig, quoting Beyoncé’s song about jay cheating, burning his letters and decided to just follow Harry Styles, Timothée Chalamet and Eminem to rub it right in mgk’s face. The world is healing… pic.twitter.com/eKdgfeaS7R — priscilla (@cinemazietgeist) February 12, 2023

Además, minutos después de haber publicado la controversial postal, Megan Fox siguió a personalidades que no son del agrado de Machine, también eliminó las fotos que tenía con él.

Posteriormente, la actriz decidió cerrar su cuenta de Instagram. Pese a que se habla de una ruptura sentimental y de que dieron por finalizado su compromiso, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

*Con información de Marca.