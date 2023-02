¿Cuánto tardan los solteros en lavar sus sábanas? Esto confirma un estudio

Un estudio reveló el tiempo que tarda la mayoría de solteros, sobre todo hombres, en lavar sus sábanas.

Una encuesta realizada a dos mil 250 británicos, determinó que el 45% de hombres solteros tardan hasta cuatro meses en lavar su ropa de cama.

Esto, a diferencia de un 62% de mujeres solteras, que cambian sus sábanas cada dos semanas. El porcentaje de solteros que realizan esta actividad es de solo el 25%.

Sin embargo, quienes no lo hacen presentaron una serie de excusas en común sobre la razón por la que tardan tanto en hacerlo.

"Se me olvida", "no creo necesario hacerlo seguido", "no quiero tomarme la molestia", y "no tengo otras sábanas", fueron algunas de ellas.

Los hombres solteros tardan meses en lavar sus sábanas. (Foto: Los Andes)

"Lavarlas más seguido"

Philip Tierno, microbiólogo de la Universidad de Nueva York, explicó que al dormir, transpiramos y liberamos células muertas. Por lo tanto, es recomendable lavar las sábanas por lo menos una vez a la semana.

El estudio fue publicado por la cadena británica BBC, generando todo tipo de comentarios en redes sociales.