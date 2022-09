Esto tardan los hombres solteros en lavar sus sábanas, según estudio

Un reciente estudio reveló datos interesantes sobre la higiene de los hombres solteros.

Se sabe que la higiene del hogar es un tema primordial y personal, pues para tener una buena salud, el entorno en el que vivimos debe ser el adecuado.

Sin embargo, puede que no en todos los casos sea así. Y es que un estudio reveló que los hombres que no tienen una pareja lavan sus sábanas solo tres veces por año.



Foto: Clarín

El estudio

Según la encuesta realizada a dos mil 250 británicos, el 45% de hombres solteros tardan hasta cuatro meses en lavar su ropa de cama. A diferencia de un 62% de mujeres solteras, que cambian sus sábanas cada dos semanas.

Por otra parte, las parejas tienen los hábitos de limpieza más arraigados. La mayoría cambia las sábanas cada tres semanas, una parte más pequeña lo hace cada quincena, y una última, semanal.

Las "excusas"

Quienes tardan meses sin cambiar sus sábanas de cama dieron una serie de pretextos tales como "se me olvida", "no creo necesario hacerlo seguido", "no quiero tomarme la molestia", y "no tengo otras sábanas".

Philip Tierno, microbiólogo de la Universidad de Nueva York, explicó que al dormir, transpiramos y liberamos células muertas. Por lo tanto, es recomendable lavar las sábanas por lo menos una vez a la semana.

El estudio fue publicado por la cadena británica BBC, generando todo tipo de comentarios en redes sociales.