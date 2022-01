Estos son los beneficios de impulsar el turismo, según un estudio

De acuerdo con un estudio se estableció el beneficio económico por país en impulsar el turismo. Un mapa muestra cómo estaba el mundo antes del Covid-19 y por qué debe continuarse con el turismo a nivel mundial. Guatemala registró US $2 billones en 2018.

El informe, presentado por How Much, indica que a pesar de las señales de una desaceleración económica mundial, parece que el crecimiento del turismo no se detiene. Para muchas personas viajar es una forma ideal de experimentar nuevas culturas, conocer gente nueva y ampliar horizontes.

Al mismo tiempo, el turismo es un componente importante de la economía de muchos países. El estudio analiza qué países obtienen los mayores beneficios del gasto turístico.

Puntualmente Guatemala obtuvo US $2 billones, similar a Ecuador y Aruba, una cifra modesta pero mejor que El Salvador que alcanzó US $1 billón. La visualización y las tendencias se basan en un informe publicado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.

El mapa muestra los mayores ingresos por turismo internacional (gasto turístico) en 2018. Cada país es proporcional al valor de sus ingresos por turismo. Los países que atraen más ingresos por turismo (como EE. UU. y España) parecen más grandes, mientras que los países que tienen menos ingresos por turismo (como El Salvador) parecen más pequeños.

En 2018, la industria del turismo global valía US $1.7 billones. Los ingresos generados por los turistas han crecido más rápido que la economía mundial. Mientras que la región de Asia-Pacífico experimentó el mayor crecimiento en el gasto turístico, con un aumento del 7% año tras año. Con US $570 mil millones, Europa es la región con el mayor gasto turístico en 2018.