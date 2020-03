Estos son los detalles del Estado de Calamidad por coronavirus

El Gobierno de la República de Guatemala decretó Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional debido al coronavirus (Covid-19).

Así lo informó Alejandro Giammattei, presidente de la República, atendiendo la recomendación que hizo el Congreso de la República este jueves.

TAMBIÉN...

Giammattei dejó claro que "no se han detectado casos de coronavirus en el país" y que la decisión de decretar el Acuerdo 5-2020 en Consejo de Ministros responde a prevenir. "No hay ni un solo caso de Coronavirus, pero no significa que no vaya a ver", explicó el mandatario.

Préstamo de 200 millones

El Estado de Calamidad Pública entrará en vigencia este viernes, tras su publicación en el diario oficial, y el Gobierno le solicitará al Congreso la aprobación de un préstamo del Banco Mundial "por hasta 200 millones de dólares. Si acaso los llegamos a necesitar vamos a tener recursos para enfrentar la emergencia. Se usará en caso se necesite y por el monto que se necesite", dijo Giammattei.

Además, el Estado permitirá que se impriman documentos de información en cuatro idiomas para informar a la población sobre el tema. "Nos permite poder imprimir papelería que nos servirá en la prevención para que en las escuelas públicas tengan material, que va en los cuatro idiomas principales de lengua materna del país, y con esto podamos implementar las acciones para enseñar a los niños", apuntó.

Limitar el ingreso

Ahora el Gobierno podrá limitar el ingreso de personas que provienes de países con mayor presencia de virus. "Podemos vigilar las fronteras, limitar las llegadas de personas de países como Italia y China, que son países con más casos de virus".

Mascarillas

El Gobierno vigilará la venta de mascarillas. "Hemos vistos que ha existido acaparamiento y se han incrementado los precios de las mascarillas. El Estado de Calamidad nos permite poner los precios de venta de los productos, de manera de garantizar que no suban los precios", comentó Giammattei.

Escuelas en frontera con México

Según el presidente, existen 788 escuelas ubicadas a menos de 10 kilómetros de la frontera con México. "Esas escuelas están recibiendo desde hoy un donativo de alcohol en gel. Cien técnicos del Ministerio de Salud viajaron a esos lugares para cubrir esas escuelas en el menor tiempo posible".

Eventos Públicos

Desde la publicación del Estado de Calamidad todos los organizadores de eventos públicos programados deberán pedir una autorización al Ministerio de Salud Pública para realizarlo con normalidad.