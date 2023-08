Estos son los nominados al jugador del año 2022-23 de la UEFA

-

Dos jugadores del Manchester City y un argentino campeón del mundo, se disputarán el galardón al mejor jugador del año.

OTRAS NOTICIAS: La extraña polémica que provocó el gol de Leo Messi ante Philadelphia

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha anunciado este jueves 17 de agosto a los futbolistas que competirán por ser el mejor jugador UEFA de la temporada 2022-2023.

Los tres jugadores elegidos son: El belga Kevin De Bruyne, el noruego Erling Haaland, y el argentino Lionel Messi. Este galardón se entregará el próximo 31 de agosto en Montecarlo, Monaco.

✨ UEFA Men's Player of the Year ✨



/

De Bruyne

Messi

Haaland



#UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 31 August 2023 ️ pic.twitter.com/onxVvNMLpi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2023

En este premio se toma en cuenta la temporada realizada con la selección, y con el club de los jugadores que hayan jugado en Europa. Para la temporada 21-22 el galardón lo recibió Karim Benzema.

Para el premio votan periodistas, jugadores y entrenadores de Europa. Conoce como quedó el resto de la clasificación:

4. llkay Gündgoan (Alemania y Manchester City)

5. Rodri (España y Manchester City)

6. Kylian Mbappé (Francia y PSG)

7. Luka Modric (Croacia y Real Madrid)

8. Marcelo Brozovic (Croacia e Inter)

9. Declan Rice (Inglaterra y West Ham)

10. Alexis Mac Allister (Argentina y Brighton)

Además, tres entrenadores optarán por el premio a mejor técnico de Europa, y ellos son: Pep Guardiola del Manchester City, Simone Inzaghi del Inter de Milán, y Luciano Spalletti del Nápoles.