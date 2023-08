La extraña polémica que provocó el gol de Leo Messi ante el Philadelphia Union

-

El segundo gol de Miami sobre Philadelphia, obra del astro argentino, desató un extraño debate estadístico.

NOTAS RELACIONADAS: El enojo de Leo Messi con un rival en las semifinales de la Leagues Cup 2023

Para los primeros 20 minutos de la semifinal en la Leagues Cup 2023, el Inter Miami ya vencía 1-0 al Philadelphia Union. Eran los mejores minutos de las "garzas" y el gol de Leo Messi no se hizo esperar.

Lionel recibió el balón en la mitad de cancha, avanzó, levantó la cabeza, y vio mal ubicado al portero jamaiquino Andre Blake, por lo que sacó un remate complicado que superó la estirada del arco rival.

What can't he do?!



Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV — Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023

De esta manera, el siete veces Balón de Oro, firmaría su noveno gol en seis partidos con el club de Florida, y ayudaría al Inter Miami a clasificar a la primera final en la historia de la institución.

Sin embargo, su anotación desató un debate entre los estadísticos deportivos, que se encargan de recoger, analizar e interpretar los datos numéricos del deporte más famoso del mundo.

#OJOALDATO - Messi ha marcado hoy (desde 32.1 metros) el GOL MÁS LEJANO de TODA su carrera profesional. Su récord previo databa del 14 de enero de 2018 cuando le anotó a la Real Sociedad con un disparo desde 31.7 metros. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 16, 2023

La polémica

Según Mister Chip, un estadístico español, la anotación de Leo ante Philadelphia desde 32.1 metros es el gol más lejano de su carrera, superando al de 2018 contra la Real Sociedad desde 31.7 metros.

Por otra parte, la empresa Opta, de análisis de deportes, considera que el tanto contra Philadelphia es el segundo gol más lejano (31.8 metros), detrás del que le anotó al Mallorca en 2012 (32 metros).

31.8 - El 2-0 a Philadelphia Union es el segundo gol más lejano en la carrera de Lionel Messi a nivel clubes (31.8 metros de distancia), detrás del que le anotó a Mallorca en 2012 (32 metros). Intacto. pic.twitter.com/kSVxZrP7RQ — OptaJavier (@OptaJavier) August 16, 2023

A pesar de la polémica con la distancia del gol, Leo Messi se convirtió en el primer jugador en toda la historia del Inter Miami en anotar en seis partidos consecutivos con el club de Florida.

"¡Trabajamos para llegar a la final y lo conseguimos! Aún nos queda el último paso", fue el mensaje de la 'Pulga' en su cuenta de Instagram, intentando motivar a sus compañeros e hinchas.