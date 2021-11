Estos son los productos que escasean en Guatemala

La crisis de contenedores mundial, causada por la pandemia, ha comenzado a afectar los sectores importador y exportador, y ya se está presentando escasez de algunos productos.

A raíz de la pandemia del Covid-19, los confinamientos y otros factores que han alterado las actividades comerciales, educativas, laboras, etc., se ha venido generando una crisis de contenedores que se considera global, pues está afectando el intercambio comercial entre países de todo el mundo.

En Guatemala se puede entender el problema desde dos perspectivas, del sector exportador y del importador. En el segundo afecta a los consumidores guatemaltecos que notarán escasez de ciertos productos para las compras de fin de año.

José Chávez, analista de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, explica que para los exportadores el problema está afectando por dos vías: incremento de precios de fletes y de materias primas, lo que encarece lo producción, es decir la importación de insumos y envío del producto terminado.

Cartón y plástico son productos que escasean para embalaje de envíos. (Foto: Facebook)

En cuanto a insumos, el desabastecimiento de productos de cartón para empaque y algunos de plástico, también para empaque está provocando que no se tenga el material apropiado para el almacenaje de los productos terminados y proceder a su envío al exterior.

"Eso afectas en envíos, eso nos hace menos competitivos", puntualiza Chávez. Además detalla que los precios de fletes han aumentado cerca del 40% y de materias primas un 30%. "A los exportadores se nos hace más difícil trasladar ese impacto en los precios por la competencia internacional porque competimos por centavos", explica el experto.

Indica que se está tratando de resolver programando de mejor forma las compras, tratar de no ser tan estacionales a la hora de comprar insumos y buscar proveedores más cercanos. Entre los productos que se ven afectados para la exportación son aquellos de alto volumen y de poco valor como agrícolas o de sectores primarios, afecta en el transporte. En cuanto a las manufacturas que son de poco volumen y de mucho valor, el impacto es menor.

Las dificultades para buscar espacio en contenedores provoca atrasos en las importaciones. (Foto: archivo/Soy502)

Escasez en tecnología

Ricardo Quezada, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Navieros de Guatemala, explica que dicha crisis está afectando en todo el mundo. Señala que la crisis en importaciones, no solo es por escasez de contenedores en la industria marítima, sino por congestionamiento en los puertos de EE. UU. y en China, pues eso también afecta.

Detalla que la demanda en Navidad se verá afectada por escasez de microchips, vehículos, líneas blanca, secadoras, todo lo relacionado con tecnología. El problema radica en que hay atraso en las entregas de proveedores como China, por la escasez de energía eléctrica que afecta a ese país y eso perjudica las importaciones a Guatemala, y afectará la disponibilidad de productos para fin de año.

Puntualiza que los precios de fletes marítimos se han disparado, ya que antes de la pandemia costaba US $4,000 un contenedor de 40 pies hoy está a niveles de US $12,000 o US $13,000 por el mismo efecto de oferta demanda, lo que repercute en falta de compras de algunos productos de bajo nivel económico, de consumo en el interior del país, juguetes de bajo valor.

Los microchips son productos de alta demanda que escasean. (Foto: archivo/Soy502)

Esto ha provocado que hay importadores que han tomado la decisión de parar sus compras, pues no pueden venderlas.

Quesada reconoce que también el sector exportador presenta un efecto negativo, aunque considera que por el precio de los fletes, los importadores están más afectados pues el incremento para exportadores es entre el 30 al 40%, como lo mencionó el analista Chávez, mientras que los niveles de fletes para importación han aumentado 350%.

Los pedidos vienen con retrasos con un mes o mes y medio. Esto se genera, previo a que la mercadería esté a bordo de los buques, falta de disponibilidad de contenedores y obtener espacio a bordo de las embarcaciones, son los aspectos que provocan atrasos en los envíos. La producción de microchips muestra un atraso de 5 a 6 meses.



Tanto Chávez como Quezada sostienen que la mejoría se podrá ver en seis meses aproximadamente, aunque no alcanzará los niveles prepandemia pero se podrá una disminución del problema en un 30%. Quezada explica que se están reactivando nuevos mercados, no solo ver a China, ahora Brasil, Europa, EE. UU. Reconoce que el precio de los combustibles afecta, pero a su juicio es un fenómeno cíclico y ahora estamos en un pico, pero bajará.