Estos son los últimos descansos que quedan para el 2025

Además, entérate cuando se celebrará la Semana Santa en 2026.
Si ya estás armando planes para los últimos descansos que quedan este año, aquí te damos las fechas.
- Sábado 1 de noviembre, cuando se conmemora el Día de Todos los Santos.
- Miércoles 24 de diciembre desde medio día, por la llegada de la Noche Buena.
- Jueves 25 de diciembre, para celebrar Navidad.
Y para cerrar el año, tendremos el miércoles 31 de diciembre para descansar desde medio día.
Semana Santa 2026
Lo mejor es que al terminar el año, ya estaremos a las puertas del primer descanso largo del 2026, la Semana Santa.
Para el 2026, esta Semana Mayor se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. Por lo que, de acuerdo a la ley, se otorgará el 2, 3 y 4 de abril como descanso nacional.
Retomando actividades académicas y laborales el lunes 6 de abril.
Durante estas fechas, miles de fieles honran la pasión y muerte de Cristo a través de celebraciones de arte y tradición.
Además de ser un periodo vacacional que permite recargar energías tras haber iniciado el año.