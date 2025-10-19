Estos son los últimos descansos que quedan para el 2025

Si ya estás armando planes para los últimos descansos que quedan este año, aquí te damos las fechas.

Y para cerrar el año, tendremos el miércoles 31 de diciembre para descansar desde medio día.

El año finaliza con emotividad y entusiasmo de iniciar uno nuevo. (Foto: Shutterstock)

Lo mejor es que al terminar el año, ya estaremos a las puertas del primer descanso largo del 2026, la Semana Santa.

Para el 2026, esta Semana Mayor se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. Por lo que, de acuerdo a la ley, se otorgará el 2, 3 y 4 de abril como descanso nacional.

Retomando actividades académicas y laborales el lunes 6 de abril.

Durante estas fechas, miles de fieles honran la pasión y muerte de Cristo a través de celebraciones de arte y tradición.

Además de ser un periodo vacacional que permite recargar energías tras haber iniciado el año.

La fe cristiana, el color morado, el olor a corozo y unión familiar son algunos de los elementos que marcan esta celebración. (Foto: Wilder López/Soy502)