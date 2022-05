“Estoy bien”, dice Marc Anthony tras caer de las escaleras (video)

Luego de una caída en una gradas de hotel, Marc Anthony se vio obligado a cancelar un concierto en Panamá y envió un emotivo mensaje.

"Estoy bien", dijo Marc Anthony quien indicó que luego de la caída tuvo una afección en la espalda que lo obligó a suspender un concierto que ofrecería en Panamá, el miércoles pasado.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante explicó que está en proceso de recuperación. "A todos los que se han preocupado por mí les agradezco por sus buenos deseos", escribió.

"Estoy en proceso de recuperación por la espalda. Suele pasar. Estoy bien, estoy bien y me están cuidando. Son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esas", manifestó.

También indicó que hará lo posible por recuperarse y que regresará pronto para cumplir su palabra. "Es muy fuerte para mí porque no soy de cancelar", señaló.

Aun se desconoce cuánto podría llevar a cabo su próximo concierto en Panamá y si será como estaba organizado, con la presencia de otros salseros como Jerry Rivera y Sandra Sandoval.