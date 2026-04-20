Muere Patrick Muldoon, actor de la serie de los 90 "Melrose Place"

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El actor Patrick Muldoon, conocido como el malvado Richard Hart, en la serie "Melrose Place", falleció este domingo a los 57 años.

Según el medio estadounidense Deadline Hollywood el intéprete falleció de un infarto.

Foto: AFP.

Fue muy querido gracias a su actuación en la longeva telenovela estadounidense diaria "Days of Our Lives", también apareció en la película "Starship Troopers: la brigada del espacio".

Foto: Oficial.

"Infinitamente generoso, con su poesía, su humor y su inconfundible presencia, amaba por igual a los animales y a las personas, daba abrazos inolvidables y tenía la rara cualidad de hacer que los demás se sintieran seguros y valorados", indica un amigo.

Trayectoria de Patrick Muldoon

Nacido el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, Muldoon comenzó su carrera como actor mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California.

Apareció en dos capítulos de "Who's the Boss?" ¿Quién es el jefe?, sitcom de 1984 centrada en un exjugador de béisbol que empieza a trabajar como amo de casa de una exitosa ejecutiva.

Muldoon también participó en tres episodios de "Saved by the Bell", Salvado por la campana, comedia juvenil donde interpretó a Jeffrey Hunter.

Oficial.

Su primer gran papel llegó con Days of Our Lives, veterana telenovela estadounidense en la que dio vida a Austin Reed en casi 500 capítulos durante en dos etapas diferentes, la primera entre 1992 y 1995 y después entre 2011 y 2012.

En los noventa Muldoon ganó más popularidad en "Melrose Place", serie donde encarnó al manipulador Richard Hart entre la tercera y la quinta temporada en un total de 35 capítulos.

A esa faceta como intérprete sumó una trayectoria constante como productor ejecutivo en títulos como Mi vida en Palos Verdes (2017), Arkansas (2020), Marlowe (2022), de Neil Jordan, El contador de cartas (2021), de Paul Schrader, Riff Raff (2024), la pendiente de estrenar The Dreadful (2026) y Kockroach, largometraje protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz cuyo rodaje comenzó en abril de 2026 en Australia.