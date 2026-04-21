Los secretos que guardan las ruinas de la Iglesia Santísima Trinidad en Chiquimula

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Descubre la fascinante historia de la Iglesia Santísima Trinidad en Chiquimula, también conocida como Iglesia Antigua. Este Monumento Cultural, ubicado en la zona 5, sobrevive como un legado de fe tras el terremoto de 1765.

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La Iglesia Santísima Trinidad o también conocida por los chiquimultecos como Iglesia Antigua, ubicada en el barrio del mismo nombre de la zona 5 de la cabecera departamental de Chiquimula, es una reliquia histórica que albergó a muchos creyentes religiosos.

La ahora iglesia es una ruina dedicada a la Virgen de la Asunción, que ha sido declarada como Monumento Cultural de la ciudad.

La ahora iglesia es una ruina dedicada a la Virgen de la Asunción, la cual ha sido declarada como Monumento Cultural de la ciudad. (Foto: Archivo)

Sobre su historia

La ciudad de Chiquimula de la Sierra era una de las diez diócesis que formaba Guatemala durante la colonia Española y después de su conquista en el año 1530, dieron inicio a la construcción del templo al que se le llamó San Nicolás Obispo de Chiquimula de la Sierra o Iglesia Santísima Trinidad, finalizando la construcción total de la iglesia en 1707.

En el año 1733 un sismo dejó a la iglesia con daños menores en los arcos, bóvedas, la fachada y el campanario, pero todo fue reconstruido por el albañil Juan de los Santos.

Sin embargo, los sismos continuaron y en el 1743 se arruinó nuevamente la fachada. Finalmente, el terremoto conocido como "Terremoto Santísima Trinidad" del 2 de julio de 1765, destruyó la cabecera de Zacapa y Chiquimula de la Sierra, lo que implicaba al templo.

La Iglesia Vieja se ha convertido en un importante atractivo turístico de Chiquimula, por lo que decidieron construir un parque enfrente. (Foto: Descubre Oriente GT)

Adentro del lugar se encontraban feligreses en misa, por lo que murieron 53 personas y hubo una gran cantidad de heridos.

El terremoto no solo fue el causante de que la iglesia se destruyera y fuera abandonada, pues del 2 al 4 de ese mes se registró un huracán que provocó intensas lluvias e inundaciones, que terminaron de destruir la iglesia, pueblos aledaños y la casa del párroco, que era una de las más grandes del clero secular de la diócesis.

La ciudad de Chiquimula de la Sierra era una de las diez diócesis que formaba Guatemala durante la colonia española. (Foto: Archivo)

A la fecha, el templo se encuentra en ruinas, que son visitadas por propios y turistas debido a su antigüedad.

La declaran Centro Cultural

En febrero del año 2018 la parroquia fue declarada como Centro Cultural por parte del Centro Universitario de Oriente de la Usac (Cunori), donde dan charlas educativas con datos históricos de dicha construcción y de Chiquimula de antaño para que los jóvenes conozcan la riqueza cultural e historia local.

Hace algunos años, la vecina Lidia Pineda de Escobar relató que estuvo como encargada por varios años de la iglesia Santísima Trinidad. Agregó que junto a otros comunitarios le daban mantenimiento, cuidado y limpieza.

Recordó que debido a que integró el Cocode, realizaron la gestión para que se construyera un parque para que el lugar sea más visitado por los turistas, el cual comenzaron a edificar el 2 de enero del 2020 y ahora recibe a decenas de personas.

Toma nota

El lugar es un escenario popular para sesiones fotográficas, como bodas, 15 años, exposiciones de arte y eventos culturales al aire libre, debido a su arquitectura monumental.