Guatemala obtiene medalla de oro en taekwondo en República Dominicana

Los guatemaltecos, Carol Acajabón y Felix Camey, brillaron a nivel internacional en taekwondo, esta vez con un significado especial para Fundiación Bi, sede donde los atletas se han preparado con disciplina para obtener este triunfo.
Carol Acajabón obtuvo la medalla de oro en la categoría de 42kg juvenil; mientras que Felix Camey lo hizo en 63kg juvenil.
Ver a Carol y Felix en lo más alto del podio es ver el resultado de años de esfuerzo que comenzaron a forjarse en las sedes de taekwondo de la Fundación Bi.
En Fundación Bi, a través del eje Crecer, se parte de la idea de que el deporte es una herramienta de transformación personal y social, que se ofrecen alternativas positivas para fomentar una cultura de paz y construir comunidades más fuertes.
El programa Social y Deportivo ofrece práctica deportiva gratuita para niños y jóvenes de 5 a 17 años en: boxeo, gimnasia, taekwondo, judo, futbol y natación, con una educación en valores, basada en principios olímpicos, espacios seguros, desarrollo y acompañamiento integral de los participantes.