Eddy Herrera invita a guatemaltecos a asistir a su show

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Con un emocionante saludo Eddy Herrera anunció un concierto en Guatemala.

El intérprete de éxitos como "Demasiado romántica", "Carolina" y "Pégame tu vicio" invitó a los guatemaltecos a asistir a su show.

"Mi gente querida de Guatemala soy Eddie Herrera" dijo al inicio de su video.

Fecha y lugar

Desde República Dominicana "El Galán del Merengue" se presentará en Amatitlán el 30 de abril en el Estadio Municipal "Guillermo Slowing" a partir de las 7:00 p. m.

"Les cantaré todos mis éxitos, no se lo pierdan", reveló.

Eddy Herrera

El dominicano es conocido como una de las voces más icónicas del género, comenzó su carrera destacada en la orquesta de Wilfrido Vargas en los años 80 antes de lanzarse como solista.

A los 15 años, participó en su primer festival de la voz de Santiago de los Caballeros, considerada segunda Capital de República Dominicana, y alcanzó el segundo puesto, lo demás es historia.

Localidades

Platinum Q600

VIP de pieQ250

Oro Q450

General Q150

Las entradas están a la venta en al municipio, en los locales: "Servicarnitas" y "Solera Sky Loungue".