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Selección de tiro con arco de Guatemala suma 7 medallas en GP de las Américas

  • Por Pablo Arrivillaga
21 de abril de 2026, 12:14
El equipo femenino de compuesto celebró el oro tras una sólida actuación. (Foto: COG)

El equipo femenino de compuesto celebró el oro tras una sólida actuación. (Foto: COG)

La delegación guatemalteca de tiro con arco compitió el fin de semana en el Gran Premio de las Américas, en Santa Tecla, El Salvador, donde sumó siete medallas: dos de oro, dos de plata y tres de bronce. La figura fue Julio Barillas, campeón en arco compuesto masculino.

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El torneo formó parte de la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para los que Guatemala ya tiene seis plazas: tres en arco recurvo y tres en compuesto.

Los oros llegaron por medio de Barillas en individual y del equipo femenino de compuesto, integrado por Marcela Enríquez, Adriana García y Sara García, que dominó su prueba.

 

 

Las platas fueron para el equipo mixto de recurvo (Marcela Enríquez y Christian García) y para el equipo femenino de compuesto (Danica Barrera, Mariana Saravia y Claudia de la Cruz).

Uno de los momentos destacados fue el récord de América del equipo masculino de compuesto, formado por Pedro Salazar, Julio Barillas y Marcelo del Cid, que además ganó bronce con 240 puntos.

El medallero se completó con los bronces individuales de Sara García y Christian García, ambos en arco recurvo.

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