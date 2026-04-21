Selección de tiro con arco de Guatemala suma 7 medallas en GP de las Américas

La delegación guatemalteca de tiro con arco compitió el fin de semana en el Gran Premio de las Américas, en Santa Tecla, El Salvador, donde sumó siete medallas: dos de oro, dos de plata y tres de bronce. La figura fue Julio Barillas, campeón en arco compuesto masculino.
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El torneo formó parte de la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para los que Guatemala ya tiene seis plazas: tres en arco recurvo y tres en compuesto.
Los oros llegaron por medio de Barillas en individual y del equipo femenino de compuesto, integrado por Marcela Enríquez, Adriana García y Sara García, que dominó su prueba.
Las platas fueron para el equipo mixto de recurvo (Marcela Enríquez y Christian García) y para el equipo femenino de compuesto (Danica Barrera, Mariana Saravia y Claudia de la Cruz).
Uno de los momentos destacados fue el récord de América del equipo masculino de compuesto, formado por Pedro Salazar, Julio Barillas y Marcelo del Cid, que además ganó bronce con 240 puntos.
El medallero se completó con los bronces individuales de Sara García y Christian García, ambos en arco recurvo.