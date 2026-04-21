Adolescente que estaba desaparecido es localizado sin vida

El menor salió de su casa a bordo de una motocicleta, pero no volvió.
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Un adolescente de 16 años que había sido reportado como desaparecido desde el 17 de abril fue localizado sin vida en jurisdicción de El Roble, sobre la ruta hacia El Carmen Frontera, San Marcos.
Jefferson Daniel Berduo Bravo fue visto por última vez circulando en el municipio a bordo de una motocicleta, según indicaron familiares, quienes, al ver que no regresaba a su casa, activaron la alerta Alba Keneth.
Vecinos del sector participaron en las labores de rastreo hasta que el menor fue hallado a un costado de la carretera.
Junto al cuerpo se encontraba la motocicleta en la que, según versiones, viajaba al momento de su desaparición.
El cuerpo presentaba signos de descomposición, por lo que aún no se ha determinado si su muerte fue producto de un accidente de tránsito o si existe mano criminal, señaló la Policía Nacional Civil.