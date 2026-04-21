Barcelona recibe al Celta con la mente en certificar la Liga

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El Barcelona, eliminado de la Champions, pone rumbo a conquistar la liga este miércoles (1:30 p.m. en vivo por Sky / Vix Tigo) contra el Celta en la fecha 33 del campeonato, que lidera con una cómoda ventaja.

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El equipo azulgrana, vigente campeón de la competición, lidera el campeonato nacional con varios puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado a falta de siete jornadas para el final de la campaña.

Si ninguno de los dos grandes falla, la Liga podría decidirse en el clásico liguero que se jugará en el Camp Nou en la fecha 35 el próximo 10 de mayo.

Tras ese encuentro, sólo quedarían nueve puntos por disputarse por lo que una victoria azulgrana en el coliseo blanco permitiría al Barsa revalidar el título de Liga.

Con el Celta en el horizonte. pic.twitter.com/MZqPxLok4x — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 19, 2026

El técnico Hansi Flick espera sumar en las próximas semanas otro título en su palmarés, LaLiga. Pese a esta ventaja, avisó de que "no está hecho" e instó a sus pupilos a "darlo todo", como lo demostraron en los cuartos de final ante el Atlético de Madrid en la Champions, una eliminatoria con un final "doloroso", pero del que "todo el mundo está contento y orgulloso" por la imagen que dio el Barsa, precisó.

Los azulgrana se enfrentarán a un Celta en plena dinámica negativa tras caer eliminados en cuartos de la Europa League encadenando tres derrotas consecutivas contando Liga y torneo europeo.

Sin la posibilidad de entrar en Champions por medio de la Europa League, el Celta, sexto clasificado, luchará por alcanzar la quinta plaza, que ocupa el Betis a dos puntos de los gallegos, que podría dar un acceso a la máxima competición europea de clubes.