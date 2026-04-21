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Tini Stoessel visitará Guatemala con "Futtura"

  • Por Selene Mejía
21 de abril de 2026, 10:23
Tini Stoessel visita por primera vez Guatemala. (Foto: Oficial)

Tini Stoessel visita por primera vez Guatemala. (Foto: Oficial)

Tini Stoessel sorprende a los fans de la región al traer "Futttura" a Guatemala.

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A través de las redes se dio a conocer la gira por Centroamérica de la argentina, que promete traer sus éxitos. 

"Miénteme", "Cupido" y "La Triple T", son algunos de los éxitos que podrás corear junto a ella. 

"GUATTTEMALA, no están soñando, se está haciendo realidad", se lee en un video dedicado a los fieles de su música. 

Tini Stoessel

Inició su carrera como actriz a los 10 años con un papel menor en la serie infantil "Patito feo".

Saltó a la fama internacional tras interpretar a Violetta Castillo en la serie juvenil musical original de Disney Channel Latinoamérica, "Violetta" (2012-2015), y así como nuevamente en la secuela de la serie, la película "Tini: El gran cambio de Violetta" (2016).

Es la cantante del tema central de la película de Disney, Frozen, "Libre soy" y luego saltó a la fama internacional por su carrera como solista. 

Fecha y lugar

"Futtura" se llevará a cabo el 16 de octubre a las 8:00 p. m. en Explanada 5, 12 Avenida y Calle Mariscal Cruz, Zona 5.

Entradas

Podrás conseguirlas en PrimeraFila.Shop aquí. El valor de las entradas aún está pendiente. 

 

  

 

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