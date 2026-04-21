Tini Stoessel visitará Guatemala con "Futtura"

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Tini Stoessel sorprende a los fans de la región al traer "Futttura" a Guatemala.

A través de las redes se dio a conocer la gira por Centroamérica de la argentina, que promete traer sus éxitos.

"Miénteme", "Cupido" y "La Triple T", son algunos de los éxitos que podrás corear junto a ella.

"GUATTTEMALA, no están soñando, se está haciendo realidad", se lee en un video dedicado a los fieles de su música.

Tini Stoessel

Inició su carrera como actriz a los 10 años con un papel menor en la serie infantil "Patito feo".

Saltó a la fama internacional tras interpretar a Violetta Castillo en la serie juvenil musical original de Disney Channel Latinoamérica, "Violetta" (2012-2015), y así como nuevamente en la secuela de la serie, la película "Tini: El gran cambio de Violetta" (2016).

Es la cantante del tema central de la película de Disney, Frozen, "Libre soy" y luego saltó a la fama internacional por su carrera como solista.

Fecha y lugar

"Futtura" se llevará a cabo el 16 de octubre a las 8:00 p. m. en Explanada 5, 12 Avenida y Calle Mariscal Cruz, Zona 5.

Entradas

Podrás conseguirlas en PrimeraFila.Shop aquí. El valor de las entradas aún está pendiente.