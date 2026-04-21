¿Buscas aventura? Descubre Ucanal, el tesoro escondido de Melchor de Mencos

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Descubre Ucanal, un destino gratuito en Melchor de Mencos, Petén, ideal para el turismo de aventura y amantes de la selva. Este sitio arqueológico ofrece impresionantes estelas mayas, un río para paseos en canoa y áreas naturales perfectas para acampar.

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Si buscas conocer un destino diferente, rodeado de naturaleza, historia y paisajes poco explorados, debes visitar Ucanal, un rincón mágico ubicado en el municipio de Melchor de Mencos, Petén, ideal para quienes desean salir de la rutina y vivir una experiencia auténtica en contacto directo con el entorno natural, lejos del bullicio de las ciudades.

Situado aproximadamente a tres horas de la cabecera municipal, Ucanal se presenta como un lugar perfecto para los amantes de la aventura y quienes disfrutan descubrir sitios poco concurridos.

El sitio tiene un río hermoso donde puedes ir a nadar, pescar y pasear en canoa. (Foto: Roberto Morales/Colaborador)

Aquí puedes disfrutar de un hermoso río de aguas tranquilas donde es posible bañarte, relajarte e incluso realizar paseos en canoa, convirtiendo la visita en una experiencia refrescante en medio de la selva petenera, rodeado de un ambiente de paz y tranquilidad.

Pero el atractivo no es solo natural. En el sitio también encontrarás impresionantes estelas mayas que forman parte de su riqueza cultural e histórica, vestigios que recuerdan la grandeza de las antiguas civilizaciones que habitaron la región y que hacen del recorrido algo más que un simple paseo turístico.

El río de aguas tranquilas es uno de los principales atractivos de Ucanal. (Foto: Roberto Morales/Colaborador)

Si decides quedarte más tiempo, debes tomar en cuenta que en el área no existen hoteles cercanos, por lo que es necesario llevar casa de campaña para acampar.

Otra opción es realizar un viaje de un solo día y regresar a Melchor de Mencos, donde encontrarás opciones de hospedaje y alimentación disponibles.

La vegetación que rodea el sitio crea un ambiente de paz y tranquilidad. (Foto: Roberto Morales/Colaborador)

La entrada es gratuita, lo que convierte a Ucanal en una excelente alternativa para disfrutar en familia o con amigos sin incurrir en grandes gastos, aprovechando un entorno natural único.

Sin duda, este destino se posiciona como uno de los lugares más bellos y poco conocidos de Melchor de Mencos, perfecto para desconectarte del ruido cotidiano y reconectar con la naturaleza en su estado más puro.

Cómo llegar

Desde la Ciudad de Guatemala puedes viajar en vehículo particular, en un recorrido aproximado de 9 a 10 horas, tomando la ruta hacia el oriente del país y continuando hasta Petén, atravesando diversos paisajes.

Este rincón escondido ofrece paisajes únicos en medio de la selva petenera. (Foto: Roberto Morales/Colaborador)

También puedes optar por buses extraurbanos que viajan hacia Santa Elena; desde la terminal puedes abordar un microbús que te llevará directamente a Melchor de Mencos en un trayecto de aproximadamente hora y media. Algunas líneas de transporte también ofrecen viajes directos hacia este municipio fronterizo.

El acceso a Ucanal puede realizarse por la ruta de Tikalito o por la ruta de Pichelito, recomendándose el uso de vehículo de doble tracción para mayor seguridad durante el trayecto, especialmente en temporada de lluvias.