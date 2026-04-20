Gas propano sube de precio luego de varios meses de estabilidad

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El cilindro de 25 libras registró un aumento Q 12.00, el de 35 libras Q 17.00 y el de 100 libras Q 48.00 en las últimas horas.

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El precio del gas propano registró un incremento este domingo 19 de abril, luego de mantenerse sin variaciones durante los primeros meses de 2026, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y verificaciones de campo realizadas por Soy502.

De acuerdo con los reportes oficiales del MEM, el precio del gas propano se mantuvo estable desde inicios del año.

De enero a inicios de abril de 2026, los valores se mantuvieron sin cambios en las distintas presentaciones: el cilindro de 25 libras en Q 98.00, el de 35 libras en Q 137.00 y el de 100 libras en Q 392.00.

Precios del gas propano de Carlos Manoel Alvarez Morales

Sin embargo, una verificación de campo llevada a cabo por Soy502 determinó que a partir del 19 de abril se registró un cambio en los precios al consumidor.

El cilindro de 25 libras se cotiza en Q 110.00, el de 35 libras en Q 154.00 y el de 100 libras alcanza los Q 440.00.

En términos comparativos, el incremento representa un alza de Q 12.00 para el cilindro de 25 libras, Q 17.00 para el de 35 libras y Q 48.00 para el de 100 libras, marcando el primer ajuste en lo que va de 2026.

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El comportamiento del gas propano contrasta con la estabilidad que había mantenido durante más de tres meses, periodo en el que los precios no registraron variaciones pese a los cambios en el mercado internacional de hidrocarburos.

Este aumento ocurre en un contexto en el que otros energéticos, como las gasolinas y el diésel, han mostrado incrementos sostenidos desde inicios de 2026, especialmente durante marzo y abril, influenciados por factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo.

El alza en el gas propano tiene implicaciones directas en la economía de los hogares guatemaltecos, debido a que este energético es ampliamente utilizado para la cocción de alimentos.