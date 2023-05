Duolingo y su nueva estrategia con Naruto, Dragon Ball Z y otros animés

Duolingo se asocia con la plataforma más grande de animé para enseñar el idioma japonés.



Duolingo, la aplicación de aprendizaje de idiomas del guatemalteco Luis Von Ahn y Crunchyroll, plataforma que tiene el contenido de animé más grande del mundo, anunciaron una asociación para realizar lecciones de idiomas con frases icónicas de programas de anime "Naruto", para aprender japonés.

Con esta asociación se espera que sea una forma nueva, entretenida y divertida forma para aprender japónes. Las dos compañías anunciaron una asociación única en su tipo, lecciones de idioma inmersivas con frases icónicas de los programas de anime favoritos de los fanáticos como "Naruto" y "Dragon Ball Z".

⚠️ JAPANESE COURSE UPDATE DROP ⚠️



starting today, our Japanese course will feature phrases inspired by your favorite anime on @Crunchyroll! see if you can find them pic.twitter.com/cteuxZx9kn — Duolingo (@duolingo) May 16, 2023

De acuerdo con USA Today, el japonés es el tercer idioma más solicitado para aprender en Estados Unidos, detrás del español y el francés. El interés ha crecido bastante en los últimos años, con el auge de las películas de anime de gran éxito, los videojuegos, el cosplay, los viajes y los programas de eventos en los Estados Unidos.

Por ello, Duolingo anunció que el proyecto ya está puesto en marcha. "A partir de hoy (16 de mayo), nuestro curso de japonés contará con frases inspiradas en tu anime favorito en Crunchyroll. Mira si puedes encontrarlos", escribió en Twitter.