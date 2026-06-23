El estrecho de Ormuz tuvo el mayor tráfico marítimo tras reapertura

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El estrecho de Ormuz reabrió la semana pasada tras un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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Al menos 35 buques con materias primas atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes, un número récord desde que empezó la guerra en Oriente Medio a fines de febrero, según datos de la plataforma Kpler difundidos una semana después de que Irán y EEUU pactaran un memorando de acuerdo.

Este volumen de tráfico representa casi un tercio del que solía haber en tiempos de paz, cuando unos 120 barcos transitaban a diario por este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y otras materias primas.

Durante la guerra, del 1 de marzo al 14 de junio, cruzaban el estrecho diariamente menos de 10 buques de materias primas en promedio. Desde el 15 de junio, un día después del anuncio del acuerdo, la media subió a 21 e incluso a 27 los últimos cinco días.

El estrecho de Ormuz reabrió la semana pasada tras un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero Teherán anunció el sábado el cierre del estrecho en respuesta a los ataques de Israel en Líbano.

Posteriormente, Estados Unidos e Irán alcanzaron un entendimiento sobre mecanismos para detener los enfrentamientos en Líbano y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

"La administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra", afirmó el martes el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, citado por la agencia oficial Irna.

Según aseguró, Irán administrará la vía marítima, lo que suscita la duda de si los buques tendrán que pagar alguna forma de tasa por transitar por Ormuz.

Mientras tanto, la flota fantasma de petroleros iraníes, sometida a sanciones internacionales, puede volver a navegar libremente ya que Washington autorizó "hasta el 21 de agosto(...) todas las transacciones" relacionadas con la producción, venta y transporte de hidrocarburos de origen iraní.