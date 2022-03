La estrella de "Frozen" responde a niña ucraniana cantante

La actriz que interpreta la canción de la película "Frozen" le envió un mensaje en redes sociales a la niña ucraniana que cantó "Let it go".

Después de que un video de una niña ucraniana cantando "Let It Go" en un refugio antiaéreo se volviera viral en las redes sociales, la niña recibió un mensaje alentador de nada menos que la propia Elsa, Idina Menzel.

La estrella de "Frozen" respondió al conmovedor clip, que ha sido visto más de 13 millones de veces solo en Twitter. En el video, una niña con una larga trenza de cabello rubio, como la reina de las nieves, canta el himno de "Frozen" en ruso, a un refugio antiaéreo lleno de civiles sitiados durante la invasión a Ucrania.

“Te vemos”, tuiteó Menzel, junto con emojis de corazón azul y amarillo que representan los colores nacionales de Ucrania. “Realmente, realmente te vemos”. Horas antes, Josh Gad, quien hace la voz de Olaf, el muñeco de nieve en la popular franquicia "Frozen", también tuiteó su reacción emocional ante las imágenes del refugio antibombas.

We see you. We really, really see you. https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022 My heart is overwhelmed. These poor children. These poor people. I want to hug and protect this and every other child in danger right now and I feel helpless. https://t.co/fNGNh8Exnr — Josh Gad (@joshgad) March 6, 2022

“Mi corazón está abrumado”, escribió el actor de Disney. “Estos pobres niños. Esta pobre gente. Quiero abrazar y proteger a este y a todos los demás niños en peligro en este momento y me siento impotente”.

Las respuestas de Menzel y Gad llegaron un día antes de que Kristen Anderson-Lopez, quien escribió el tema "Frozen" ganador de un Oscar con su esposo y socio creativo, Robert Lopez, enviara amor a la "niña con una voz hermosa" a través de Twitter.

Idina Menzel, dio vida a la Reina Elsa en la película de Disney de 2013, además de interpretar la canción "Let It Go”.