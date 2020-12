Se estrena documental de Monseñor Gerardi en HBO

El esperado documental “The Art of Political Murder” (El arte del asesinato político), producido por George Clooney, que explora el asesinato de monseñor Juan Gerardi en Guatemala, se estrenará el próximo miércoles, a través de HBO.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

La trama se basa en el libro del mismo nombre, escrito por Francisco Goldman, que narra cómo un equipo de investigación tomó el caso envuelto en una red de conspiración y corrupción, además de su lucha por encontrar la verdad.

"Es el más vendido en la historia de Sophos desde hace 11 años", contó Philippe Hunziker, Gerente general de Sophos, a Soy502 acerca de esta obra, la primera que la Librería Sophos imprimió de manera local, en colaboración con Anagrama y como Hunziker explica, quizá la que inició la nueva "Sophos Editorial".

Este 16 de diciembre también se celebran 22 años de Sophos y celebrarán ambos acontecimientos realizando un conversatorio junto a Claudia Méndez Arriaza y Francisco Goldman acerca de esta investigación.

En redes sociales la librería Sophos publicó:

"La edición en español, con la traducción impecable de Claudia Méndez Arriaza, ella misma una periodista entonces invertida en el proceso de esclarecimiento del crimen, fue publicada en 2009"

"...Este 16 de diciembre, la noche en que se estrena la serie documental de HBO sobre este caso, y el día del 22 aniversario de SOPHOS, conversaremos con ambos acerca de la sorprendente trayectoria de esta historia con ramificaciones que llegan hasta hoy".

Este evento se transmitirá a través de Facebook Live, Youtube y Twitter, a partir de las 7 de la noche, en anticipación al estreno del documental de HBO programado para las 9 de la noche.

Hace trece años, en 2007, Francisco Goldman publica "The art of political murder", una investigación acerca del brutal asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998.



El evento se transmitirá en anticipación al estreno en HBO de la serie documental producida por George Clooney. pic.twitter.com/qeDdmS72EG — sophosenlinea (@sophosenlinea) December 15, 2020

Fechas en las que podrás ver el documental en HBO:

Miércoles 16 de diciembre a las 9:05 de la noche en HBO, el viernes 18 de diciembre a las 12:30 pm en HBO Signature, el martes 22 de diciembre a las 4 de la mañana en HBO, y el jueves 24 de diciembre a las 12:35 am en HBO2.

“He represented justice in a country where there was no justice."



Executive produced by George Clooney and Grant Heslov, #TheArtofPoliticalMurder explores the murder of Guatemalan activist Bishop Juan Gerardi and the fight for justice that ensued. Premiering Dec 16 on @HBOMax. pic.twitter.com/Z1ciFlkN2Q — HBO Documentaries (@HBODocs) November 23, 2020

TE PUEDE INTERESAR: