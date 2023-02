Estudiante graba tiktok diciendo que no aprendió y le retiran el título (video)

Por publicar un video en TikTok afirmando no haber aprendido nada, un joven se quedó sin título universitario.

Un grupo de jóvenes venezolanos recién graduados de Enfermería decidieron grabar un video para TikTok justo el día de su ceremonia.

En el clip compartido por el estudiante Jonathan de Jesús, cada uno aparece expresando lo que supuestamente no aprendieron durante la carrera.

"Me gradué sin saber inyectar", "Me gradué copiando en los exámenes", "Me gradué sin saber los signos vitales", dijeron algunos.

Sin embargo, no se imaginaron las consecuencias que esto traería, ya que las autoridades escolares sancionaron a los jóvenes y al autor del video le anularon su diploma.

Jóvenes denuncian que la Unefa les anuló sus títulos de Enfermería por este video de TikTok en el que aseguran que ni siquiera saben poner una inyección. pic.twitter.com/Dm161xOIuP — Directo a la Fuente (@directolafuente) February 14, 2023

Denuncia

Ante la divulgación del caso, Jonathan decidió dar a conocer su versión de los hechos asegurando que el video era simplemente humor.

Además, relató que tras la polémica les impusieron una disculpa y la realización de "un curso de nivelación de un mes", lo cual calificó como "injusto" y la razón por la que no aceptó el castigo.

Según muestra, cumplió con todo el programa de estudios y tuvo "las mejores notas". Por lo que sus méritos lo llevaron a dar un discurso el día de su graduación.