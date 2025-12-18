¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Así puedes hacerlo desde Jutiapa

-

Si planeas viajar al extranjero, es crucial tener tu documentación en orden. Te presentamos la guía completa para tramitar tu pasaporte guatemalteco en Jutiapa a través del Instituto Guatemalteco de Turismo. Descubre los requisitos esenciales y como puedes agendar tu cita.

Si tienes pensado viajar al extranjero en una fecha cercana o en algún momento de tu vida, lo ideal es que estés preparado y que tengas la documentación que necesitas para evitarte problemas y atrasos con tus planes.

Lo primero con lo que debes contar es con un pasaporte, el cual presentarás en el aeropuerto (sin este no puedes viajar), a menos que vayas a algún país de Centroamérica, ya que allí puedes ingresar únicamente con tu Documento de Identificación Personal (DPI).

Tienes la opción de viajar a alguna sede permanente para emitir tu pasaporte. (Foto: Migración Guate)

Para tramitar tu pasaporte en Jutiapa, debes agendar tu cita en la web del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) o igm.gob.gt, y presentarte con DPI original, fotocopia del DPI, comprobante de pago y el formulario generado, ya sea en una sede permanente (como la capital) o cuando el IGM habilite una jornada móvil en Jutiapa (acá debes estar atento a las redes sociales).

El IGM realiza jornadas móviles en distintos departamentos para atender la alta demanda de pasaportes. Esta estrategia es clave para los residentes que buscan obtener el documento sin viajar a las sedes permanentes en la Ciudad de Guatemala.

El personal de Migración está dispuesto a atender y revisar la documentación. (Foto: Migración Guate)

Pasos para el trámite

Paga: Realiza el pago de US$50 (equivalente en quetzales) para pasaporte con vigencia de 5 años en cualquier agencia de Banrural. El pago para pasaportes de 10 años (no válido para menores) es de US$85.

Realiza el pago de US$50 (equivalente en quetzales) para pasaporte con vigencia de 5 años en cualquier agencia de Banrural. El pago para pasaportes de 10 años (no válido para menores) es de US$85. Agenda: Ingresa a la página igm.gob.gt/citasenlinea para elegir fecha y hora.

Ingresa a la página igm.gob.gt/citasenlinea para elegir fecha y hora. Imprime: Genera e imprime tu constancia de cita y el formulario de solicitud.

Los trabajadores te guían en el proceso durante las jornadas móviles. (Foto: Migración Guate)

Lo que debes presentar

DPI: Original y una fotocopia legible (ambos lados en una misma hoja).

Original y una fotocopia legible (ambos lados en una misma hoja). Comprobante de pago: El original de Banrural.

El original de Banrural. Formulario de solicitud: Impreso y firmado.

Impreso y firmado. Pasaporte anterior: Copia de la hoja de datos si es renovación.

En Jutiapa se realizan jornadas móviles esporádicas. (Foto: Migración Guate)

Ubicación

Aunque el IGM realiza jornadas móviles de pasaportes en Jutiapa de forma esporádica, la sede permanente para trámites es la Gobernación Departamental, ubicada en la Calle La Ronda, zona 1, segundo nivel (referencia de jornadas móviles anteriores que se realizaron allí).

Para obtener información más detallada y actualizada sobre las oficinas y requisitos, puede consultar el sitio web del IGM o llamar al 2411 2411.