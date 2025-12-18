Censo carcelario terminaría en febrero de 2026

-

El Ministerio de Gobernación continúa realizando el censo en las cárceles del país y se espera que este concluya en febrero del próximo año.

Luego de la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 y la aprobación de la ley antimaras en el Congreso, las autoridades del Ministerio de Gobernación iniciaron un censo en las cárceles del país, para establecer la identidad de todos los privados de libertad.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que han avanzado con el respectivo censo, teniendo información de seis centros carcelarios. Además, dijo que podrían concluir en los próximos dos meses.

"Hemos avanzado al punto que hemos censado seis centros penales, casi al 37% de la población carcelaria. En números estamos hablando de 4,884 personas aproximadamente y esperamos terminar con este proceso en febrero del 2026 para establecer la identidad de todos los privados de libertad, determinar que quienes están en los centros penales sean quienes que dicen ser, porque detrás de todo esto, ya sabe usted, que hay leyendas urbanas de sustitución de reos por otros", dijo Villeda.

No hay suplantaciones ni evasiones

Hasta el momento, no han detectado evasiones ni suplantaciones, pero sí un privado de libertad más de los registros que tenía la cárcel.

Villeda, contó esa anécdota, la cual ocurrió cuando censaron el sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la zona 18, en donde están recluidos los pandilleros del Barrio 18.

"Resultó que tenían registrados 652 reos y en realidad había 653. O sea, había uno más que ni siquiera estaba registrado. Usted tal vez pensará que esto no significa gran cosa, pero es parte de la falta de control en los centros penales", dijo.

Posteriormente, explicó que el reo fue censado y ya quedó en las cifras oficiales.

Ministro de Gobernación habla acerca del censo en las cárceles, espera que este concluya en febrero de 2026. pic.twitter.com/Ir2qjAXSIJ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 18, 2025

Reducir el hacinamiento

El ministro enfatizó en que parte de lograr el control en las cárceles es evitar el hacinamiento y no solo construyendo nuevas cárceles, sino también otorgando la libertad a personas que ya han cumplido su condena, pero por otros motivos no han podido salir de prisión.

"Tenemos unas 6 mil personas condenadas por lavado de dinero que ya cumplieron la pena de prisión, pero no han salido porque no han podido pagar la multa. Ese es un tema que hay que darle una salida desde el Organismo Legislativo a través de modificar la ley de Lavado de Dinero y generar la posibilidad de que quienes no tienen para pagar la multa puedan salir y obtener su libertad condicionalmente a través de un trabajo comunitario que pueda hacer las veces de pago de la multa", dijo.

Además, también están analizando qué solución hay para 3 mil reos más que ya cumplieron su pena de prisión pero que no han salido porque no han cumplido un proceso administrativo ante los juzgados de ejecución.