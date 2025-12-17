¿Buscas aventura en Xela? Descubre por qué el Cerro Quemado es tu próximo destino

-

El Volcán Cerro Quemado, ubicado en Quetzaltenango, se consolida como un destino ideal para los turistas más aventureros en el occidente del país, ofreciendo una combinación única de actividad volcánica, historia maya y espiritualidad.

El Volcán Cerro Quemado, ubicado en el municipio de Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala, es uno de los destinos naturales más emblemáticos del país. Con una altura aproximada de 3,197 metros sobre el nivel del mar, este volcán combina historia, espiritualidad, aventura y belleza, convirtiéndose en un punto ideal para quienes buscan experiencias diferentes en la región.

Su nombre proviene de la traducción del término k'iche' Catinocjuyup, como era conocido por los antiguos pobladores indígenas de Quetzaltenango. Ese origen maya sigue presente en la zona, donde aún se realizan ceremonias y prácticas espirituales que dan a este lugar un ambiente único y lleno de significado cultural.

Desde la cumbre se puede apreciar el valle de Quetzaltenango y se observan los volcanes Santa María y Siete Orejas, entre otros. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

El Cerro Quemado forma parte de un complejo de cúpulas de lava considerado uno de los más jóvenes del entorno volcánico de Quetzaltenango, solo superado por el volcán Santiaguito. Hoy en día mantiene actividad fumarólica visible en distintos puntos de su cima y laderas.

De esta energía interna nacen atractivos naturales muy visitados, como los baños termales de Almolonga o el famoso sitio llamado "Los Vahos", donde el vapor volcánico crea un ambiente de relajación y bienestar.

Los visitantes aprovechan para tomarse una fotografía del recuerdo de la hazaña. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Un destino para los amantes de la aventura

Las formaciones rocosas de Cerro Quemado ofrecen un escenario perfecto para la escalada en muro. Escaladores locales han trazado rutas y colocado puntos de apoyo que permiten practicar este deporte con seguridad, siempre que se cuente con el equipo adecuado.

La zona también es ideal para caminatas, observación de paisajes y fotografía de naturaleza, gracias a las impresionantes vistas que regala el ascenso.

Es importante recordar que cerca de las áreas de escalada existe un sitio sagrado utilizado para ceremonias mayas. Los visitantes deben mantener respeto y cordialidad hacia las comunidades locales, ya que este entorno tiene un profundo valor cultural.

Lo alto del lugar permite tener una vista panorámica y disfrutar de bellos atardeceres. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Cómo llegar

Para visitar el volcán, se debe llegar primero a la ciudad de Quetzaltenango, ubicada a 201 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Desde Xela, se toma la carretera hacia el municipio de Almolonga y se continúa por la vía principal hasta encontrar el desvío hacia la derecha, que conduce directamente a la zona de los baños termales Los Vahos, punto de partida ideal para comenzar la aventura hacia Cerro Quemado.

Sitio emblemático

Como un ícono de Quetzaltenango, el volcán es un punto de referencia constante. Su ascenso es parte de los desafíos montañistas más comunes en Guatemala, siendo uno de los picos que el reconocido escalador Jaime Viñals ha conquistado en algunas de sus travesías.