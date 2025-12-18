El bicampeonato espera: Antigua derrota a Aurora y sella su pase con un 4-2 demoledor

-

En una noche lluviosa en el estadio Pensativo no solo por el clima sino por los goles, Antigua ratificó su postulación para el título de bicampeón al recetarle un 4-2 (5-2 en el global) a un desconocido Aurora e instalarse en la gran final del torneo Apertura 2025.

A pesar del amplio resultado de los coloniales, tuvieron un lapsus en los primeros compases cuando Alejandro Galindo en un par de ocasiones se le escurrió a la defensa como agua entre las manos y de no ser por el portero Luis Morán hubiera sido él el artífice de romper las argollas.

La apertura en el marcador llegó en una contra de los locales y en una jugada en la que el meta Liborio Sánchez tapó el disparo de Enzo Fernández, luego de Diego Santis, quien se favoreció del rebote para enviarle el centro a su hermano Óscar, para el 1-0 en el minuto 8.

Con el partido ida y vuelta, Galindo, el mejor hombre aurinegro, no tardó en encontrar premio a su insistencia, en una equivocación de Alexander Robinson en el área que le permitió cubrir con el cuerpo el esférico, girarse, equilibrar la pizarra y darle vida a su equipo.

A la media hora de partido y ya con el campeón dominando, Óscar Castellanos recuperó la ventaja. Tras un pase de "Lelito" se mandó con un trallazo desde el semicírculo al ángulo inferior derecho de Sánchez, un golazo para terminar de aplacar las esperanzas de los capitalinos.

Se fundieron los castrenses, que con más corazón que futbol, lucharon por resurgir, pero en el segundo tiempo, pese a que la lluvia cesó, lo que no fue el oficio goleador de unos panzaverdes, que con Dewinder Bradley, en el 58, y Héctor Prillwitz, en el 70, le dieron tinte de goleada a duelo.

Jimmy Álvarez recortó distancias en el 82, al aprovechar un rebote de Morán y así hacía menos dolorosa la derrota de los tigres, que en su regreso a la máxima categoría después de 20 años, firmaron un gran torneo al colarse entre los mejores cuatro con la base de jugadores que logró el ascenso.