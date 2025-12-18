Los Oscar se mudan a YouTube a partir de 2029

-

La gala de los Oscar se trasladará a Youtube en 2029 como parte de un acuerdo que incluye la cobertura de la alfombra roja y el anuncio de las nominaciones.

El evento que se ha transmitido a lo largo de los años por ABC desde 1976, se mudará a YouTube a partir de 2029 y seguirá ahí por lo menos hasta 2033, según anunció este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La cadena Alphabet Network propiedad de Disney, continuará transmitiendo los Óscar hasta su edición número 100, en 2028. Tras esto, la ceremonia estará disponible en vivo y de forma gratuita para más de dos mil millones de personas en todo el mundo, a través de YouTube, así como para los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos.

Otras transmisiones especiales

También se transmitirá: la alfombra roja y contenido entre bastidores durante la gala; el anuncio de las nominaciones al Óscar; los Governors Awards, en los que la Academia entrega los Óscar honoríficos y, en ocasiones, el Premio Memorial Irving G. Thalberg y el Premio Humanitario Jean Hersholt.

También se transmitirá el almuerzo de los nominados; la ceremonia de los Student Academy Awards; la ceremonia de los Premios Científicos y Técnicos; entrevistas con miembros de la Academia y cineastas; programas de educación cinematográfica; pódcast; y más.

Como parte de esta transición, el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas contará con el respaldo de la iniciativa Google Arts & Culture, que ayudará a ofrecer acceso digital a exposiciones y programas seleccionados, así como a digitalizar parte de los más de 52 millones de objetos que integran la Colección de la Academia.

"ABC ha sido el hogar de los Óscar durante más de medio siglo. Esperamos con entusiasmo las próximas tres transmisiones, incluida la celebración del centenario del programa en 2028, y le deseamos a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mucho éxito en el futuro", explicó La Academia.



