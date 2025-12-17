Claro presenta smartphone de edición limitada inspirado en Darth Vader

Claro, en alianza con la marca OPPO, presentó el teléfono inspirado en Darth Vader, el Reno14 F 5G Dark Side Edición Limitada, el cual incorpora funciones AI.
El OPPO Reno14 F 5G mantiene la filosofía de durabilidad de la serie Reno de OPPO; su certificación IP66, IP68, IP69 asegura protección ante polvo, presión, salpicaduras e inmersiones en agua ya que soporta hasta 2 metros de profundidad y con su modo de cámara submarina, permite tomar video en 4K y fotografías debajo de agua.
El nuevo smartphone está disponible en planes Postpago desde Q545 al mes y en Prepago por sólo Q88 al mes en 48 cuotas con tarjeta de crédito, o al contado por un valor de Q4,199.00.
De venta exclusivamente en Latinoamérica, con una edición de 25 mil 583 unidades en todo el mundo, este dispositivo ya está disponible en tiendas y canales de venta Claro en todo el país.
Como parte de las promociones para la temporada de fin de año, para los usuarios de Prepago, los Superpacks desde Q35, incluyen Snapchat y Twitch ilimitado.
Para los clientes que contraten o renueven un plan móvil pospago, Claro otorga el beneficio de "doble gigas" durante los primeros seis meses; los planes postpago incluyen llamadas y aplicaciones ilimitadas. Y si contrata o renueva su servicio de Internet Residencial recibe descuentos de hasta 40% en smartphones prepago seleccionados.
EI OPPO Reno14 F 5G Dark Side Edición Limitada cuenta con una pantalla AMOLED de 6.57" a 120Hz adaptativa. Ofrece una cámara principal de 50 MP Ultra nítida con Al, acompañada de una cámara ultra gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP. La cámara frontal cuenta con 32 MP con modos de retrato y efectos bokeh mejorados por IA.
La batería de 6,000 mAh, junto con su carga flash de 45W SUPERVOOC™️ permite obtener energía rápidamente y mantener el dispositivo activo durante horas de uso intensivo.
Por último, incorpora funciones de Al tales como: Borrador Al; Edición Al corrección de Expresiones y, Estudio Al que crea avatares temáticos.