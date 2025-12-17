Claro presenta smartphone de edición limitada inspirado en Darth Vader

-

Claro, en alianza con la marca OPPO, presentó el teléfono inspirado en Darth Vader, el Reno14 F 5G Dark Side Edición Limitada, el cual incorpora funciones AI.

El OPPO Reno14 F 5G mantiene la filosofía de durabilidad de la serie Reno de OPPO; su certificación IP66, IP68, IP69 asegura protección ante polvo, presión, salpicaduras e inmersiones en agua ya que soporta hasta 2 metros de profundidad y con su modo de cámara submarina, permite tomar video en 4K y fotografías debajo de agua.

“ Con el OPPO Reno14 F 5G Edición Limitada Dark Side ponemos a disposición de nuestros clientes la Tecnología Al LinkBoost 2.0, la cual maximiza la señal y estabilidad, permitiendo conexiones más rápidas incluso en ascensores o áreas de baja cobertura. ” Willy Andreatta , gerente de Mercadeo País.

El nuevo smartphone está disponible en planes Postpago desde Q545 al mes y en Prepago por sólo Q88 al mes en 48 cuotas con tarjeta de crédito, o al contado por un valor de Q4,199.00.

De venta exclusivamente en Latinoamérica, con una edición de 25 mil 583 unidades en todo el mundo, este dispositivo ya está disponible en tiendas y canales de venta Claro en todo el país.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Como parte de las promociones para la temporada de fin de año, para los usuarios de Prepago, los Superpacks desde Q35, incluyen Snapchat y Twitch ilimitado.

Para los clientes que contraten o renueven un plan móvil pospago, Claro otorga el beneficio de "doble gigas" durante los primeros seis meses; los planes postpago incluyen llamadas y aplicaciones ilimitadas. Y si contrata o renueva su servicio de Internet Residencial recibe descuentos de hasta 40% en smartphones prepago seleccionados.

“ Reafirmamos que nuestros clientes cuentan con plataformas avanzadas y una oferta comercial atractiva y diferenciada, para que con el Internet más rápido de Guatemala optimicen los diferentes sistemas y disfruten el servicio mediante la tecnología 5G. ” Willy Andreatta , gerente de Mercadeo País.

EI OPPO Reno14 F 5G Dark Side Edición Limitada cuenta con una pantalla AMOLED de 6.57" a 120Hz adaptativa. Ofrece una cámara principal de 50 MP Ultra nítida con Al, acompañada de una cámara ultra gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP. La cámara frontal cuenta con 32 MP con modos de retrato y efectos bokeh mejorados por IA.

La batería de 6,000 mAh, junto con su carga flash de 45W SUPERVOOC™️ permite obtener energía rápidamente y mantener el dispositivo activo durante horas de uso intensivo.

Por último, incorpora funciones de Al tales como: Borrador Al; Edición Al corrección de Expresiones y, Estudio Al que crea avatares temáticos.