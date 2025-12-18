Santis: "Era importante tener orden y encontrar el gol primero"

-

"Lelito" fue el primero en hablar después de la clasificación colonial a la final del Apertura 2025.

Autor del tanto que abrió el camino del triunfo para Antigua, Óscar Santis, afirmó que encontrarse con el gol antes que los militares fue importante para el desarrollo del encuentro y clave para conseguir el boleto a las semifinales.

"Fue un partido complicado porque nos enfrentamos a un rival que demostró durante todo el torneo ser fuerte, pero conseguimos el resultado que necesitábamos para decir presente nuevamente en una final y ahora nos enfocamos en lo que viene", aseguró.

"Era importante tener orden y encontrar el gol primero para ganar confianza dentro del terreno de juego, sobre todo contra un equipo que te puede hacer daño en cualquier momento", continuó.

Para "Lelito", que llegaba con una importante sequía de anotaciones con el cuadro colonial, no era una urgencia marcar: "Esto es así, se sabe que en cualquier momento, aunque uno este complicado con los goles, puede aparecer. No solo hablo de mí, sino de cualquier jugador. Lo bueno es que pude ayudar al equipo y ahora a encarar la final".