Lucky Osorio, la autora jalapaneca que escribe poemas con el corazón

-

Conoce la historia y trayectoria de Lucky Osorio, escritora originaria de Jalapa que recientemente lanzó "Fuerza de Mujer", una obra literaria compuesta por 50 poemas que buscan motivar a la mujer a despojarse de lo negativo.

La escritora Silvia Lucrecia Sandoval Osorio, de 50 años, mejor conocida como Lucky Osorio, comentó a Soy502 que su amor por la lectura y la escritura nació a los 14 años, cuando se enamoró por primera vez.

Según relató, en ese entonces empezó a escribir poemas de amor, los cuales entregaba a su amado.

La autora realizó una firma de autógrafos en la presentación de su obra hace algunas semanas. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Sin embargo, fue cuatro años más tarde que decidió recopilar sus escritos plasmando todo su sentir en las líneas de su primer libro titulado El amor es un poema, y al quedar motivada sin esperar más, sacó su segundo libro de nombre Mujer, levántate.

Además, en menos de un año de conocerla, la Asociación de Escritores Jalapanecos la invitó a participar junto a 14 escritores en el libro Antología de Jalapa, con el que compartió y aprendió de otros literatos de la región.

La escritora Monjeña presento su libro Fuerza de Mujer, obra que consta de 50 poemas. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

La motivación para seguir con sus noches de desvelos fue durante un año, en el que redactó el actual poemario que presentó recientemente.

Este escrito consta de 50 poemas que motivan a la mujer para que se despoje de lo negativo que esté pasando en su vida para llenarse de energía.

La obra se titula Fuerza de mujer y fue presentado ante vecinos, amigos, familiares, escritores y medios de comunicación.

Este fue el libro en el que colaboró con otros escritores. (Foto: RR. SS.)

Datos adicionales

El reciente lanzamiento consta de 61 páginas.

El libro trae 50 poemas, que es la edad que tiene la escritora Lucky Osorio.

De este poemario se imprimieron 200 ejemplares.

El valor del libro es de 60 quetzales.

La escritora ha recibido varios reconocimientos por sus obras. (Foto: RR. SS.)

A detalle

La Asociación de Escritores Jalapanecos, que promovió el libro Antología de Jalapa con Lucky Osorio y otros escritores, es un actor clave en la promoción de la literatura en la región oriental del país. Autores que pertenecen a la asociación han sido destacados en canales de divulgación, reafirmando la vitalidad cultural de Jalapa.