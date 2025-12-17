Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Lucky Osorio, la autora jalapaneca que escribe poemas con el corazón

  • Con información de Élfego Escobar/Colaborador
17 de diciembre de 2025, 11:10
Lucky Osorio refiere que trabajó un año en esta obra.&nbsp;(Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Lucky Osorio refiere que trabajó un año en esta obra. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Conoce la historia y trayectoria de Lucky Osorio, escritora originaria de Jalapa que recientemente lanzó "Fuerza de Mujer", una obra literaria compuesta por 50 poemas que buscan motivar a la mujer a despojarse de lo negativo.

LEE TAMBIÉN: Reyes Reali, el escritor que convierte la tragedia en esperanza y arte

La escritora Silvia Lucrecia Sandoval Osorio, de 50 años, mejor conocida como Lucky Osorio, comentó a Soy502 que su amor por la lectura y la escritura nació a los 14 años, cuando se enamoró por primera vez.

Según relató, en ese entonces empezó a escribir poemas de amor, los cuales entregaba a su amado.

La autora realizó una firma de autógrafos en la presentación de su obra hace algunas semanas. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)
La autora realizó una firma de autógrafos en la presentación de su obra hace algunas semanas. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Sin embargo, fue cuatro años más tarde que decidió recopilar sus escritos plasmando todo su sentir en las líneas de su primer libro titulado El amor es un poema, y al quedar motivada sin esperar más, sacó su segundo libro de nombre Mujer, levántate.

Además, en menos de un año de conocerla, la Asociación de Escritores Jalapanecos la invitó a participar junto a 14 escritores en el libro Antología de Jalapa, con el que compartió y aprendió de otros literatos de la región.

La escritora Monjeña presento su libro Fuerza de Mujer, obra que consta de 50 poemas. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)
La escritora Monjeña presento su libro Fuerza de Mujer, obra que consta de 50 poemas. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

La motivación para seguir con sus noches de desvelos fue durante un año, en el que redactó el actual poemario que presentó recientemente.

Este escrito consta de 50 poemas que motivan a la mujer para que se despoje de lo negativo que esté pasando en su vida para llenarse de energía.

La obra se titula Fuerza de mujer y fue presentado ante vecinos, amigos, familiares, escritores y medios de comunicación.

Este fue el libro en el que colaboró con otros escritores. (Foto: RR. SS.)
Este fue el libro en el que colaboró con otros escritores. (Foto: RR. SS.)

Datos adicionales

  • El reciente lanzamiento consta de 61 páginas.
  • El libro trae 50 poemas, que es la edad que tiene la escritora Lucky Osorio.
  • De este poemario se imprimieron 200 ejemplares.
  • El valor del libro es de 60 quetzales.

La escritora ha recibido varios reconocimientos por sus obras. (Foto: RR. SS.)
La escritora ha recibido varios reconocimientos por sus obras. (Foto: RR. SS.)

A detalle

La Asociación de Escritores Jalapanecos, que promovió el libro Antología de Jalapa con Lucky Osorio y otros escritores, es un actor clave en la promoción de la literatura en la región oriental del país. Autores que pertenecen a la asociación han sido destacados en canales de divulgación, reafirmando la vitalidad cultural de Jalapa.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar