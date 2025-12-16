Reyes Reali, el escritor que convierte la tragedia en esperanza y arte

-

Florentín Reyes Realique ha forjado una destacada carrera como periodista y referente cultural en Escuintla. Su incursión en la literatura ha dejado obras poderosas como "Tatiana, la niña del volcán", un relato íntimo inspirado en la tragedia del Volcán de Fuego de 2018 que explora la pérdida y la fe.

Florentín Reyes Realique, conocido en el ámbito literario como Reyes Reali, se ha convertido en una figura destacada por su trayectoria en el periodismo y la cultura de la cabecera departamental de Escuintla.

Además de su experiencia durante tres décadas en medios de comunicación, Reali ha incursionado en el mundo literario y teatral, dando vida a historias que nacen del alma y de las experiencias colectivas de su comunidad.

Su obra más conmovedora ha sido "Tatiana, la niña del volcán". (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

El autor nació el 17 de marzo de 1967 y su relación con la escritura comenzó hace 36 años, aunque durante mucho tiempo sus textos permanecieron guardados, sin ver la luz pública. Fue hasta hace unos cuatro años cuando decidió convertir esas páginas en libros que reflejan tanto la realidad como la sensibilidad humana.

Uno de sus proyectos más significativos es la obra Tatiana, la niña del volcán, inspirada en la tragedia del volcán de Fuego, ocurrida el 3 de junio de 2018, suceso que enlutó a centenares de familias guatemaltecas.

Sus obras impresas han destacado a nivel nacional. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

El relato se centra en la historia de un anciano que busca incansablemente a su nieta desaparecida durante la erupción. Según la narración, la niña se le aparece en sueños a otra de sus hermanas para decirle que ya se encuentra en un lugar hermoso, al que llama cielo.

El escritor cuenta que esta historia surgió del impacto emocional que dejó la tragedia y del deseo de mantener viva la memoria de las víctimas. Reyes Reali destaca que su intención con esta obra no es solo narrar un episodio doloroso, sino también invitar a la reflexión sobre la pérdida, la fe y la resiliencia humana.

Reyes Reali siempre busca mantener contacto con asociaciones de literatos. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Entre sus trabajos publicados también se encuentra Secretos del Ángel y Niña bonita; además, trabaja en la obra Jardín Azul, radiografía de una escritora, que promete explorar las emociones y desafíos del proceso creativo desde una mirada íntima y poética.

En octubre pasado presentó su más reciente trabajo impreso Más allá de la pregunta, poesía del silencio, una recopilación de poemas en los que se intuye para estar más cerca de la verdad.

También ha sido instructor de arte dramático en la Escuela de Arte de Escuintla. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

"Mis textos nacen de los momentos más simples y profundos de la vida", ha expresado. Su compromiso con las letras demuestra que la escritura puede ser tanto un testimonio del dolor como una vía hacia la esperanza, un espejo donde la sociedad guatemalteca puede reconocerse y sanar.