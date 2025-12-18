El Tambor de la Tribu ha puesto en alto la música guatemalteca por 23 años

-

Desde sus inicios en Petén en 2002, la banda guatemalteca El Tambor de la Tribu ha redefinido el rock fusión en Centroamérica. Con 23 años de trayectoria, este grupo no solo abrió conciertos para estrellas como Maná y Shakira, sino que también llevó el sonido de Guatemala a mercados internacionales.

Cuando hablaron de armar una banda y se juntaron para su primer ensayo, cinco jóvenes peteneros no se imaginaban que llegarían a abrir conciertos para Maná y Shakira.

Tampoco se esperaban que llegarían a colaborar con músicos como Alex Syntek, colocando al pop-rock guatemalteco en el escenario internacional.

Su primer sencillo, "Skalavera", fue lanzado en 2004 y es el más representativo de la banda. (Foto: El Tambor de la Tribu)

Al unir fuerzas, en 2002, el cantante Alejandro Puga, el bajista Ricardo "Kuzuco" Ortiz, el guitarrista Alberto "Rau" Fuentes, el tecladista Ricardo Fuentes y el baterista Meme Ruano se propusieron tocar la música que querían hacer.

Poco a poco, fueron creando su propio estilo al fusionar sus influencias reggae, soul, rock y afrocaribeñas, el cual los posicionó entre las preferencias del público.

Fue en 2002, cuando se consolidaron como El Tambor de la Tribu. (Foto: El Tambor de la Tribu)

Cuando decidieron presentarse como El Tambor de la Tribu, se inspiraron en la analogía propuesta por el pensador canadiense Marshall McLuhan al comparar la radio con los tambores utilizados por las tribus africanas para comunicarse a través de los toques.

Al adaptarlo, la banda interpreta su música como el mensaje que viaja a través de las fronteras, uniendo a los escuchas a través de sus melodías y sus letras.

El Tambor de la Tribu se fundó en la Isla de Flores en 2002. (Foto: El Tambor de la Tribu)

Desde el estudio

Tres años después de su fundación, El Tambor de la Tribu dio a conocer su primer disco, Afinando los cueros (2005) y ganó presencia en medios nacionales con el sencillo "Skalavera".

La popularidad del tema les permitió obtener el nombramiento de "Revelación del Año en 2006, afirmándolos en su camino musical.

Más adelante, los álbumes Alborada (2007) y Perfume (2012), unidos a los cortes "Watch It", "Tu mujer" y "Te necesito" mostraron su capacidad de reinvención.

Aparte de abrirles las puertas a mercados internacionales como Nicaragua, Costa Rica y México, Su popularidad alcanzó un nuevo nivel cuando la canción "Watch It" fue utilizada en una campaña de McDonald's en Estados Unidos.

Es una de las agrupaciones más sonadas del rock alternativo guatemalteco. (Foto: El Tambor de la Tribu)

Propósito

Más allá de sus logros musicales, El Tambor de la Tribu respalda causas sociales. En 2019, lanzó el movimiento "Todos Somos Héroes", iniciativa destinada a promover el arte, el turismo y a personalidades destacadas de Guatemala.

Dicho proyecto refleja el compromiso de la banda con el desarrollo cultural y social del país, usando su influencia para inspirar un cambio positivo.

En julio de 2025, la banda celebró 23 años de trayectoria con un concierto especial, confirmando que su energía y pasión por la música siguen intactas.

A pesar de los cambios en la industria musical, El Tambor de la Tribu mantienen conexión sólida con sus seguidores, quienes siguen llenando sus conciertos y celebrando cada nuevo lanzamiento.