Así puedes aplicar a las becas para estudiar música por la Fundación Latin Grammy

La Fundación Cultural Latin GRAMMY anunció la "Beca Noel Schajris 2026", la "Beca Emerging Talent de Berklee College of Music", la "Beca Legado Celia Cruz", la "Beca Kany García" y la "Beca Manolo Díaz", así como varias Becas de Asistencia para Matrícula y los guatemaltecos pueden aplicar.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY publicó que el cantautor Noel Schajris se une a brindar oportunidades para jóvenes y patrocinará la prestigiosa Beca Prodigio.

Estas son las becas otorgadas por la Fundación Latin Grammy para que futuros talentos pueden iniciar su carrera:

La Beca Noel Schajris 2026

Consiste en una licenciatura en el "Berklee College of Music" para el semestre del otoño de 2026, el apoyo incluye los costos de matrícula, alojamiento y servicios integrales valorados en hasta $250,000 dólares, un aproximado de Q1,900,000.

Berklee y Fundación Cultural Latin GRAMMY Beca Emerging Talent

Se trata de una beca presidencial completa que cubre la matrícula, cuotas integrales y paquete obligatorio de laptop y software (solo para estudiantes de primer año), además de alojamiento en el campus y servicios integrales.

Becas Talento para Matrícula

Se otorgará hasta $120,000 dólares entre los estudiantes seleccionados, para cubrir costos de matrícula y alojamiento y servicios integrales proporcionados por la Fundación, destinados a una licenciatura de cuatro años en la institución de su elección.

Estas Incluyen:

Beca Legado Celia Cruz

Rinde homenaje a la voz, al espíritu y al inquebrantable orgullo de Cruz por su cultura, que transformó la música e inspiró a generaciones alrededor del mundo. La beca honra su extraordinario legado y el camino que trazó para futuros artistas.

Beca Kany García

Patrocinada por la ganadora del Latin GRAMMY, nominada al GRAMMY y homenajeada en los Leading Ladies of Entertainment 2022, otorgará una beca para beneficiar a una joven artista que estudie música latina.

Beca Manolo Díaz

Hace honor a uno de los miembros fundadores de la Fundación, quien actualmente forma parte de su Consejo Directivo. Esta será patrocinada la otro miembro del Consejo Mireya Blavia, en reconocimiento de las contribuciones de Díaz, así como de su legado en la industria.

Becas de Asistencia para Matrícula

Con un valor de entre $7,500 y $12,500 dólares cada una, están destinadas a cubrir los costos de matrícula y servicios integrales.

Serán otorgadas a estudiantes que inicien sus estudios o que actualmente cursen en la institución musical de su elección. El importe final de la beca, junto con todos los detalles, se comunicará a los seleccionados. La firma Bulova patrocinará una.

Beca de Asistencia para Matrícula

Con un costo de $10,000 dólares, incluirá un componente educativo-experiencial durante la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, en noviembre de 2026.

Fechas para aplicar

La Fundación Cultural Latin GRAMMY acepta solicitudes para las becas de 2026 de ahora, hasta el 10 de abril de 2026 a las 11:59 p.m. EDT .

Requisitos

Tener entre 17 y 25 años, ser talento latino (Guatemala incluida) y estar iniciando una carrera musical.

Ser admitido: Debes estar aceptado o aplicar a una universidad de música, antes de la fecha de cierre de la beca (por ejemplo, para 2026, era abril).

Aplicar Online: Debes subir tu carta de aceptación y otros documentos requeridos a la plataforma de becas de la Fundación. Ingresa aquí para aplicar y crea una cuenta para seguir las instrucciones solicitadas.

La solicitud incluye dos videos de audición, dos cartas de recomendación, dos ensayos y una carta de aceptación de una universidad acreditada.

Los materiales pueden enviarse en inglés, español o portugués.

Toma nota: Es importante mantenerte atento a la página web de la Latin GRAMMY Cultural Foundation para las fechas de la próxima convocatoria

