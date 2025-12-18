¿Qué pasará con la fortuna de Michele y Rob Reiner?

-

Rob Reiner y su esposa Michele poseían una gran fortuna en bienes inmuebles y dinero, ¿quienes son sus herederos?

OTRAS NOTICIAS: Hijo del cineasta Rob Reiner comparece por primera vez en la corte por parricidio

La comunidad de Hollywood y fanáticos del cine quedaron atónitos con el brutal asesinado del cineasta y su esposa, en un caso de supuesto parricidio. El principal sospechoso es Nick Reine, quien los habría acuchillado hasta la muerte.

Tras el asesinato, ellos son los beneficiarios:

Rob Reiner se casó dos veces y tuvo cuatro hijos: Tracy, Jake, Nick y Romy. El director adoptó a Tracy, la hija biológica de su primera esposa, la también directora Penny Marshall.

Tracy Reiner (1964):

Siguió sus pasos en el mundo del cine como actriz y productora y mantenía una relación muy estrecha con su padre adoptivo.

Jake Reiner (1991):

El mayor de los hijos de Rob y Michele Singer Reiner. Es periodista y ha trabajado como reportero para el canal KPRC Channel 2 de Houston. Tiene un podcast especializado en el equipo de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles.

Nick Reiner (1993):

El hijo mediano de Rob y Michele y principal sospechoso de su asesinato. Había hablado abiertamente de sus problemas con drogas y el tiempo que había pasado viviendo en la calle.

Tras pasar varias veces por rehabilitación, en 2016 realizó junto a su padre una película semi autobiográfica llamada "Being Charlie", basada en sus adicciones.

Romy Reiner (1997):

La menor. Es artista, escritora, actriz y modelo.

La fortuna

El patrimonio neto de Rob Reiber se estimaba en unos 200 millones de dólares, según el sitio especializado "Celebrity Net Worth". Este dinero procedía de su exitosa carrera como director y actor (recientemente le vimos actuando en la serie The Bear), además de su productora "Castle Rock Entertainment", que cofundó con Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn en 1987.

"Castle Rock" produjo numerosas series y películas muy populares a lo largo de las últimas cuatro décadas como "Seinfeld", "Cadena perpetua" y "Miss Agente Especial". Y también se encargó de financiar muchas de las películas del propio Reiner, como This Is Spinal Tap o Algunos hombres buenos. Finalmente, él y sus socios vendieron la compañía a Turner Broadcasting.

El cineasta acumuló propiedades en zonas exclusivas cercanas a su residencia en Los Ángeles: una mansión frente al mar en Malibú valorada en unos 20 millones de dólares y su propio hogar en Brentwood, con un valor de 10 millones.

Se desconoce aún quienes obtendrán tanto el dinero como los inmuebles y qué ocurrirá con el supuesto asesino.

El caso

Los cuerpos de Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados en su casa de Brentwood, California, por una de sus hijas. Su muerte se investigó desde el principio como posible asesinato

En la madrugada del 15 de diciembre su hijo Nick Reiner fue detenido por el brutal asesinato de sus padres. Actualmente, se encuentra bajo custodia policial con una fianza de 4 millones de dólares.

La desaparición de Reiner corta de manera prematura una brillante carrera que abarcó desde comedias clásicas hasta dramas judiciales y películas de terror.